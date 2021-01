Battlefield 6 wird schon längere Zeit heiß erwartet und auch diskutiert. Bisher war der Schauplatz von großem Interesse. Ein Insider verrät jetzt neue Details und gibt auch preis, an welchem beliebten Teil der Reihe sich Battlefield 6 orientieren soll.

Battlefield 6 sammelt Inspiration aus Battlefield 3

Neue spannende Gerüchte zu Battlefield 6 machen die Runde. Wie Gamerant berichtet, hat der Branchen-Insider Tom Henderson in der Vergangenheit bereits zuverlässige Informationen geleakt und teilt jetzt in einem Video auf YouTube schmackhafte Details zum erwarteten First-Person-Shooter von DICE und EA.

Die Info, die bei Fans am meisten für Freude sorgen dürfte, ist die große Inspiration die Battlefield 6 aus dem nach wie vor beliebten Battlefield 3 ziehen soll. Es ist sogar von einem Reboot die Rede. Battlefield 3 begeisterte durch scharfe Grafik und großartige Game-Modi des Multiplayer. Nur die Kampagne konnte die Spieler damals nicht wirklich überzeugen.

Auch den angeblichen Namen des neuen Teils verrät der Insider in seinem Video. Sollte er Recht behalten, wird es einfach „Battlefield“ heißen. In den Multiplayer-Matches wird es kuschelig eng werden, laut Henderson werden die Matches ganze 128 Spieler beherbergen, was größer als die meisten Battle-Royale-Shooter ist.

Wann soll Battlefield 6 erscheinen?

Die Frage zum Release-Zeitraum beantwortet Henderson ebenfalls. Es soll noch 2021 erscheinen und für die Next-Gen-Konsolen wie PS5 und Xbox Series X und auch auf der letzten Generation mit PS4 und Xbox One verfügbar sein.

Dabei zieht die letzte Generation in Sachen Technik natürlich den Kürzeren und biete daher weniger imposante Grafik und verkleinerte Multiplayer-Matches mit 64 Spielern. Ihr möchtet euch noch ein wenig mit dem aktuellen Teil der Reihe aufwärmen, um für Battlefield 6 gewappnet zu sein? Battlefield 5 gibt es gerade mit fetten 70 Prozent Rabatt im PS Store:

PC- und Xbox-Spieler können sich Battlefield 5 alternativ auf Amazon anschauen!

Natürlich sind alle diese Information nicht von EA selbst bestätigt worden, sie sollten daher mit Vorsicht genossen werden. Spätestens zur EA Play, die während der E3 im Juni abgehalten wird, sollten wir mehr und genaueres vom Shooter hören.

Bis dahin müssen sich alle Battlefield-Fans noch ein wenig gedulden. Battlefield 6 im Stile von Battlefield 3? Oder gar ein Reboot? Wie würde euch so ein Teil gefallen?