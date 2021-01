Abgesehen von den PS-Plus-Spielen gibt's auch andere kostenlose Schätze im PS Store, die dauerhaft gratis erhältlich sind: Grandiose Demos, voll verfügbare Adventure und Rollenspiele. Kennt ihr die 4 Spiele schon?

Genshin Impact Facts

Genshin Impact

Das Zelda-look-alike Genshin Impact ist perfekt für alle, die schon immer einmal wissen wollten, ob ihnen Breath of the Wild gefallen würde – oder auch für jene, die keine Nintendo Switch besitzen. Im Spiel erforscht ihr die zauberhafte und offene Fantasy-Welt Teyvat, entdeckt Geheimnisse, löst Rätsel und kämpft gegen Ungeheuer, wobei ihr auf der Suche nach eurem Geschwisterteil seid. Es gibt sogar Koop- und Online-Modi, für die ihr kein PS Plus benötigt. Allerdings beherbergt Genshin Impact Mikrotransaktionen, die jedoch hauptsächlich freischaltbare Charaktere oder (nicht notwendige) Gameplay-Erleichterungen freischalten. Heißt: Ihr könnt das Spiel ohne Problem kostenlos durchspielen.

The Last Guardian: VR Demo

Die VR-Demo zu The Last Guardian gibt es schon länger, und doch ist sie euch vielleicht noch nie ins Auge gesprungen. Nachdem ich persönlich einigen Freunden und Verwandten VR gezeigt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen: Es gibt kaum ein besseres Szenario als diese wundervolle Demo, um die Möglichkeiten von VR zu demonstrieren. Ihr glaubt mir nicht? Probiert es aus! Und ja – natürlich benötigt ihr hierfür PSVR. Leider wurde The Last Guardian nie vollständig in einer VR-Version umgesetzt.

Dauntless

Monster Hunter: World schon durch? Oder wollt ihr einfach kein Geld dafür ausgeben? Kein Problem, versucht euch doch einfach erst einmal an Dauntless: Im Koop-Action-Rollenspiel erkundet ihr allein oder gemeinsam mit anderen eine Fantasy-Open-World, wobei der Fokus wie auch in MHW auf das Töten von gigantischen Monstren liegt – den Behemoths. Die Online-Modi sind kostenfrei, es gibt Cross-Plattform-Möglichkeiten und ihr benötigt kein PS-Plus-Abonnement.

Path of Exil

Path of Exile ist ein exzellentes Hardcore-Slasher-Rollenspiel, das zu Teilen an Diablo erinnert – dabei aber tiefer in einige Gameplay-Mechaniken eindringt und etwa auch PVP ermöglicht. Im Spiel stellt ihr euren Charakter zusammen, bevor ihr die Dark-Fantasy-Welt Wraeclast erkundet. PS Plus wird nicht benötigt, zudem gibt's auch keine Pay-To-Win-Mechaniken.

Heutzutage ist kostenlos kein Synonym für wenig oder schlechteren Inhalt – ganz im Gegenteil. Und auch, wenn viele Free-To-Play-Titel Mikrotransaktionen anbieten, so handelt es sich oftmals nur um kosmetische Items. Kurz gesagt: Scheut euch nicht, auch einmal in F2P-Spiele hineinzuschauen – oder Demos auszuprobieren, von denen der PS Store wimmelt.