Xbox vs. PS5: „Wir haben ein besseres Produkt als Sony!“

Kurz vor der ersten Präsentation der PS5 ging Xbox-Chef Phil Spencer ordentlich die Pumpe. Doch nach der großen Enthüllung konnte er durchatmen. Denn seiner Meinung nach bietet Microsoft mit der Xbox das bessere Gesamtprodukt, wie veröffentlichte Mails enthüllen.

Xbox-Chef nach PS5-Ankündigung: „Wir haben die Zutaten für einen Erfolgsplan“

Eigentlich sind die Xbox Series X und die PS5 gar nicht so verschieden – zumindest unter der Haube. Beide Konsolen setzen auf ähnliche Hardware. Die PS5 hat die schnellere SSD im Gepäck, dafür hat Microsofts Xbox Series X etwas mehr Grafikleistung und bessere Abwärtskompatibilität zu bieten und hat zudem mit dem Game Pass das deutlich attraktivere Gaming-Abo im Angebot. Und das sind nicht die einzigen Punkte, in denen die Xbox der PS5 voraus ist.

Anscheinend war auch Xbox-Chef Phil Spencer überrascht, dass Sony bei der Vorstellung der PS5 nicht noch ein Ass im Ärmel hatte – das legt zumindest eine veröffentlichte Mail nahe, die im Rahmen des Prozesses zwischen der amerikanischen Marktaufsichtsbehörde FTC und Microsoft ans Tageslicht gekommen ist.

In dieser erklärt Phil Spencer Microsoft-Chef Satya Nadella und Microsoft-Finanzchefin Amy Hood, dass Microsoft seiner Meinung nach die Nase vorn hat:

„Wir haben ein besseres Produkt als Sony – und zwar nicht nur in Sachen Hardware. Auch auf Seiten der Software-Platform und den Diensten, die wir zur Hardware anbieten. Wir haben die Zutaten für einen Erfolgsplan.“

Die komplette Mail könnt ihr euch in diesem Tweet durchlesen:

Xbox-Chef bleibt auf dem Boden

Auch wenn die PS5-Enthüllung laut Spencer „ein guter Tag“ fürs Xbox-Team war, bleibt der Chef trotzdem auf dem Boden. „Wir haben noch nichts gewonnen“, so beginnt der letzte Absatz seiner Mail – und er sollte Recht behalten. Denn auch wenn die Xbox in den Augen von Spencer das bessere Gesamtpaket liefert, kann Microsoft mit den Verkaufszahlen der PS5 nicht Schritt halten.

Ob sich das im Laufe der kommenden Jahre noch ändert, bleibt abzuwarten. Microsoft hat schließlich noch große Pläne. So scheint das Unternehmen im nächsten Jahr die Series X und Series S in einer überarbeiteten Version auf den Markt bringen zu wollen. Und auch Sony soll noch im Laufe des Jahres ein neues PS5-Modell an den Start bringen. Der Konsolenkrieg ist noch lange nicht am Ende.

PS5 oder doch lieber Xbox? Welche Konsole ist euer Favorit? Wir haben euch gefragt, ihr habt uns geantwortet – und das ist das Ergebnis:

