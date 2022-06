Die Xbox ist quasi schon wie ein kleiner Computer, doch bisher war ein Controller notwendig, um Spiele über die Cloud zu spielen. Das soll sich jetzt bald ändern.

Das Feature Xbox Cloud Gaming erlaubt es euch, eure Lieblingsspiele per Streaming zu spielen, ganz egal, welche Plattform ihr verwendet. Zwar ist das eine praktische Sache – und viele sind vermutlich daran gewöhnt, ihren Controller zu verwenden – doch jetzt kommt eine Funktion auf die wahrscheinlich einige gewartet haben.

Microsoft hat nun offiziell bestätigt, dass die Unterstützung von Tastatur und Maus in Arbeit ist. Xbox-Software-Ingenieur Morgan Brown gibt an, dass die Steuerung schon implementiert werden könne, die globale Unterstützung aber noch in Arbeit wäre. Das passiert im Einklang mit den Xbox-Konsolen selbst, die bereits seit einiger Zeit Tastatur- und Mausunterstützung besitzen.

Eine Xbox ohne Laufwerk mit Spielen in Disc-Form? Vielleicht bald möglich:

Wann soll es denn so weit sein?

Noch gibt es keine genaue Auskunft darüber, wann die Funktion eingeführt wird. Doch viele Gamer, die gern mit Maus und Tastatur spielen, haben jetzt etwas, worauf sie sich freuen können. Nicht selten haben Maus- und Tastaturnutzer beispielsweise bei Shootern einen großen Vorteil, weil sie sich genauer bewegen können – am Ende kann sich das Ganze also positiv auf die Spiele auswirken. (Quelle: Microsoft Game Dev)

Dank des neuen Features erhöht sich auch die Attraktivität von Xbox Cloud Gaming. Obwohl bereits eine Vielzahl von Xbox-Spielen auf dem PC zur Verfügung stehen, haben den Sprung noch längst nicht alle geschafft. PC-Spieler, die sich für Xbox-exklusive Spiele interessieren, könnten nun vermehrt über den Game Pass Ultimate nachdenken – ein weiterer Pluspunkt für beide Seiten.

