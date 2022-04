Kein Smartphone-Hersteller scheint mehr sicher. Nachdem Samsung aufgeflogen ist, folgt jetzt auch Xiaomi. Das chinesische Unternehmen soll bei seinen Smartphones eine Software anwenden, die die Leistung bei bestimmten Apps drosselt, während man im Benchmark die volle Leistung zur Verfügung hat. Das hat Folgen. Jetzt hat sich der chinesische Hersteller geäußert.

Xiaomi Facts

Xiaomi drosselt bestimmte Android-Apps

Originalartikel:

Man könnte den Eindruck bekommen, dass die Smartphone-Hersteller nichts aus den Fehler der anderen Unternehmen lernen. Bereits 2021 wurde OnePlus überführt, bestimmte Android-Apps zu drosseln. Erst vor wenigen Wochen hat es Samsung erwischt, sodass im Heimatland sogar eine Untersuchung gegen das Unternehmen eingeleitet wurde. Jetzt trifft es Xiaomi – mit genau der gleichen Geschichte. Die Kollegen von Android Police haben nämlich die Leistung der neuen Xiaomi-12-Smartphones untersucht und festgestellt, dass dort bestimmte Android-Apps gedrosselt werden.

Getestet wurde das Xiaomi 12 Pro und Xiaomi 12X. Das ist deswegen so interessant, weil im 12 Pro ein Snapdragon 8 Gen 1 arbeitet, während im 12X der ältere Snapdragon 888 zum Einsatz kommt. Android Police hat festgestellt, dass das 12 Pro in der Single-Core-Leistung um bis zu 50 Prozent gedrosselt wird. Beim 12X ist es etwas weniger. Dazu wurde der Geekbench-Benchmark verschleiert, sodass er vom Smartphone nicht als Benchmark erkannt wird, wo die volle Leistung zur Verfügung steht. In diesem verschleierten Modus war die Leistung viel schlechter. Die Leistungsbegrenzung betrifft die Multi-Core-Performance nicht. Hier unterscheidet sich die Drossel also von der von Samsung.

Das Xiaomi 12 Pro hat einen guten ersten Eindruck hinterlassen:

Xiaomi 12 Pro im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Geekbench schmeißt Xiaomi-Smartphones raus

Genau wie schon bei Samsung wird Geekbench daraus Konsequenzen ziehen. Xiaomi-Smartphones sollen laut Android Police zur Ende der Woche aus den Bestenlisten verschwinden, da man hier die Verbraucher in die Irre führt. Im Benchmark steht die volle Leistung zur Verfügung, während man diese im normalen Gebrauch gar nicht abrufen kann. Man untersucht gerade noch, welche Xiaomi-Smartphones betroffen sind und wird diese entfernen.

Wir haben bei Xiaomi um eine Stellungnahme gebeten und werden das offizielle Statement dazu hier im Artikel veröffentlichen.