Was passiert nach dem Ablauf des 9-Euro-Tickets? Diese Frage beschäftigt aktuell nicht nur viele Haushalte, die unter den stark gestiegenen Preisen leiden und so viel günstiger mobil bleiben, sondern auch viele Politiker, die unterschiedlichste Ideen für die Nachfolge haben. Der Bundesverkehrsminister hat nun einen Ausblick darauf gegeben, wann frühestens mit einem Nachfolger für das 9-Euro-Ticket zu rechnen ist.

Nachfolger für 9-Euro-Ticket nicht im September

Eins ist schon jetzt klar. Das 9-Euro-Ticket wird nicht verlängert und der Nachfolger wird nicht schon im September 2022 starten. Stattdessen hat Bundesverkehrsminister Wissing gegenüber der Deutschen Presse-Agentur gesagt, dass nach dem Ablauf des 9-Euro-Tickets erst einmal in die Analyse gegangen wird. Man müsse sich anschauen, welche Erfahrungen gemacht wurden, welche Rolle der Preis und das einfache Handling spielen. Laut ihm wird in den Punkten viel gemutmaßt, aber niemand weiß so wirklich Bescheid (via Heise).

Laut Bundesverkehrsminister Wissing ist frühestens Ende 2022 aber eher Anfang 2023 mit einem konkreten Nachfolger für das 9-Euro-Ticket in Deutschland zu rechnen. Erst im November 2022 sollen konkrete Daten zum bisherigen 9-Euro-Ticket vorliegen, sodass auf Basis dieser Informationen die nächsten Schritte durchgeführt werden können. Wissing will sicherstellen, dass sowohl die Länder als auch der Bund das alles bezahlen kann. Gleichzeitig darf das neue Ticket nicht zu viel kosten, sonst wird es nicht genutzt.

Alle Informationen zum 9-Euro-Ticket:

Nachfolger für 9-Euro-Ticket wird teurer

Klar ist jetzt schon, dass der Preis für ein neues Ticket höher liegt. Hier gibt es verschiedene Überlegung von 29 Euro im Monat, 69 Euro im Monat oder 365 Euro im Jahr. Eins soll aber bleiben: die einfache Nutzung im Nahverkehr. Auch mit dem neuen Ticket soll man bundesweit im Nahverkehr fahren können, ohne spezielle Vorplanung. Einfach einsteigen und losfahren. Schon bei der Planung des 9-Euro-Tickets gab es deswegen viel Streit. Die gesteigerten Fahrgäste haben zudem die großen Schwächen der Bahn aufgedeckt.

