Falls es zum Reisen mit dem Zug trotz eines gekauften Tickets einfach zu heiß ist, zeigt sich die Deutsche Bahn kulant. Die Fahrscheine können einfach später genutzt werden. Das gilt auch bei Tickets mit Zugbindung, die zum Spar- oder Supersparpreis erstanden wurden.

Deutsche Bahn Facts

Deutsche Bahn: Gebuchte Tickets später nutzbar

Deutschland und viele andere europäische Länder werden derzeit von einer Hitzewelle erfasst. Bei Temperaturen um die 40 Grad Celsius überlegt sich der eine oder andere sicher, ob er die geplante Zugreise auch wirklich machen will. Falls die Antwort negativ ausfällt, zeigt sich die Deutsche Bahn in diesen Tagen überraschend kulant.

Wer wegen der Hitze trotz eines gekauften Tickets auf seine Zugreise verzichtet, kann den Fahrschein einfach später für die Strecke nutzen. Die Sonderregelung gilt laut DB am Dienstag und Mittwoch (19. und 20. Juli) und für Reisen im Fernverkehr (IC und ICE). Das 9-Euro-Ticket ist von der Regelung ausgenommen. Reisende können ihren Fahrschein bis einschließlich Mittwoch, den 27. Juli, zeitlich flexibel im Fernverkehr nutzen.

Laut DB gilt die Kulanzregelung auch bei Tickets, bei denen eigentlich eine Zugbindung herrscht. Wer sich also für ein Angebot mit Spar- oder Supersparpreis entschieden hat, kann ohne große Schwierigkeiten auf seine Zugreise bei Hitze verzichten und sie stattdessen später antreten. Selbst Reservierungen für den Sitzplatz lassen sich kostenfrei stornieren.

Fahrgäste müssen nicht selbst tätig werden, wenn sie ihr Ticket für einen späteren Zug einsetzen wollen (Quelle: Deutsche Bahn).

Alles Wissenswerte rund um das 9-Euro-Ticket:

9-Euro-Ticket: So geht’s günstig quer durch Deutschland Abonniere uns

auf YouTube

Deutsche Bahn: Hitze setzt Zügen zu

Sollte die Hitze ähnliche Ausmaße annehmen wie 2019, dann ist auch in diesem Jahr wieder mit Zugausfällen und Verspätungen zu rechnen. Vor drei Jahren fielen am Höhepunkt der Hitzewelle in Deutschland 88 Züge vollständig aus. Auch Klimaanlagen in den Zügen und Weichen am Gleis machten teils schlapp.