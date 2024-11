Amazon verkauft Mac Mini M4 vor dem Marktstart schon günstiger

Apple hat den Mac Mini M4 gerade erst vorgestellt. Noch bevor der kleine Apple-PC überhaupt verfügbar ist, senken Amazon und andere Händler die Preise. Dabei ist die unverbindliche Preisempfehlung von 699 Euro für die verbesserte Ausstattung sogar schon ein richtig guter Deal.

Apple Mac Mini M4 im Preisverfall

Apple hat mit dem neuen und kleineren Mac Mini M4 wirklich abgeliefert. Ihr bekommt einen echten Kampfzwerg für euren Schreibtisch, der euch in der unverbindlichen Preisempfehlung kein Vermögen kostet und trotzdem alles schafft, was ihr ihm im normalen Alltag vorsetzt. Der Marktstart findet offiziell am 8. November statt, doch schon jetzt hat Amazon den Preis von 699 Euro auf unter 675 Euro gesenkt (bei Amazon anschauen). Es gilt zudem die Vorbesteller-Preisgarantie. Sinkt der Preis bis zum Marktstart am 8. November, passt Amazon den Preis an.

Apple Mac mini 2024 (M4/ 16 GB/ 256 GB) Erhältlich ab 08.11.2024 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2024 14:43 Uhr

Otto ist bei dem Preis mitgegangen, andere Händler noch nicht. Da ist der Preis von 699 Euro der Startpunkt. Das verwundert aber nicht, denn der Mac Mini M4 ist noch ganz neu.

Einige der besseren Konfigurationen sind ebenfalls schon günstiger zu haben bei Amazon. Es trifft also nicht nur die kleinste Version mit M4, 16 GB RAM und 256 GB internem Speicher (bei Amazon anschauen).

Lohnt sich der Kauf des Mac Mini M4?

Wenn ihr einen kleinen PC für den Schreibtisch sucht, der genug Power hat, um alle alltäglichen Dinge zu erledigen aber auch für einfache Bild- und Videobearbeitung genutzt werden kann, dann ist der Mac Mini M4 ein echter Preis-Leistungs-Knaller. Apple hat den Mac Mini in der neuen Generation erheblich kleiner und besser gemacht. So nimmt er kaum Platz auf dem Schreibtisch weg, bietet aber trotzdem eine stabile Leistung.

Verbessert wurde aber nicht nur das Design, sondern auch weitere Dinge. Ihr hab nun zwei USB-C-Ports an der Frontseite, könnt mehrere Monitore über Thunderbolt auf der Rückseite anschließen und Apple Intelligence nutzen – wenn es nach Deutschland kommt. Der einzige Nachteil ist, dass es nur noch USB-C-Anschlüsse gibt. Wollt ihr ein ältere Gerät mit USB-A-Stecker anschließen, dann braucht ihr einen Adapter. Ansonsten ist der Mac Mini M4 in meinen Augen die richtige Wahl für die meisten von euch.

