Was bedeutet „Start PXE over IPV4“ und wie behebt man das Problem?

Beim Boot-Vorgang eines Laptops oder PCs kann die Meldung „Start PXE over IPv4“ beziehungsweise „IPv4“ erscheinen. In vielen Fällen fährt der Rechner dann nicht hoch. Was bedeutet diese Meldung und was kann man in solchen Fällen tun?

„Start PXE over IPv4/IPv6“: Rechner startet nicht – was tun?

Vor der Mitteilung stehen oft noch einige andere Angaben, zum Beispiel in dieser Form:

Checking Media Presence

Media Present

Start PXE over IPv4

„Start PXE over IPv4“ bedeutet, dass der Computer versucht, über ein Netzwerk zu booten – genauer gesagt per PXE (Preboot Execution Environment) über das IPv4-Protokoll. Bleibt der Rechner beim Boot-Vorgang mit der Meldung stecken, wird kein passender Service gefunden. Versucht dann Folgendes:

In vielen Fällen lässt sich das Problem durch einen einfachen Neustart beheben.

beheben. Möglicherweise gibt es eine Störung mit der Festplatte, die durch einen erneuten Boot-Vorgang behoben werden kann.

Manchmal wurde auch die Boot-Reihenfolge im BIOS geändert. Dann versucht der Rechner nicht die Festplatte als Bootquelle heranzuziehen, sondern ein Netzwerk. So ändert ihr das:

Öffnet BIOS oder UEFI. Wie das funktioniert, ist herstellerabhängig. Es geht meist mit einer Taste wie F2, DEL, ESC oder F12. Im BIOS ändert ihr die Boot-Reihenfolge. Stellt sicher, dass die Festplatte mit dem Betriebssystem ganz oben steht und Netzwerk/PXE ganz unten. Wird keine Festplatte angezeigt, überprüft, ob sie richtig angeschlossen oder möglicherweise defekt ist.

Was passiert da genau?

Wenn man einen PC startet, schaut der Rechner in einer bestimmten Reihenfolge nach der Quelle, von wo gebootet werden soll. Das kann zum Beispiel so aussehen:

Festplatte USB-Stick CD/DVD Netzwerk (PXE)

Wenn keine anderen Bootquellen gefunden werden, etwa wenn keine Festplatte erkannt wird oder kein Betriebssystem installiert ist, versucht der PC über das Netzwerk zu starten. Dann erscheint diese Meldung.

Normalerweise braucht man PXE nicht, außer man arbeitet in einem Firmennetzwerk mit zentraler Installation von Betriebssystemen. Wenn ihr solch eine Fehlermeldung seht, ist also meist die Boot-Reihenfolge falsch oder die Festplatte nicht in Ordnung.