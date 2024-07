Pokémon GO: Freunde finden

Seit Juni 2018 bietet Pokémon GO ein Freundesystem an, mit dem ihr andere Spieler zu eurer Freundesliste hinzufügen und den Freundschaftslevel erhöhen könnt. Das System bringt zahlreiche spielerische Vorteile mit sich, sodass es sich lohnt, Beziehungen zu pflegen. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr Freunde einladen könnt und welche Boni ihr dafür erhaltet!