Pokémon Karmesin und Purpur: Fundorte aller legendären Pokémon (inkl. DLC)

Wie in jedem Pokémon-Spiel gibt es natürlich auch in Pokémon Karmesin und Purpur mächtige legendäre Pokémon, die alle Spielerinnen und Spieler fangen wollen. Wir verraten euch in diesem Guide, welche legendären Pokémon es gibt und wo ihr die seltenen Monster findet.

Zweites Koraidon oder Miraidon fangen

Das legendäre Cover-Pokémon Koraidon beziehungsweise Miraidon erhaltet ihr sehr früh als Partner im Spiel. Sie dienen euch aber hauptsächlich als Reit-Pokémon. Erst nachdem ihr die Story komplett abgeschlossen habt, schaltet ihr ihre Kampfform frei, wodurch ihr sie eurem Team hinzufügen könnt. Nervig dabei ist jedoch, dass sie immer aus eurem Team entfernt werden, wenn ihr auf ihnen reitet. Ihr müsst sie also ständig neu hinzufügen, wenn ihr mit ihnen kämpfen als auch die Spielwelt erkunden wollt.

Glücklicherweise ist es möglich, ein zweites Koraidon/Miraidon zu fangen, sodass der ständige Wechsel nicht mehr nötig ist. Das zweite legendäre Reit-Pokémon könnt ihr ebenfalls erst nach Abschluss der Story erhalten. Kehrt dann zur Zone Null zurück und teleportiert euch zur Observationsstation 4. Verlasst die Station und lauft geradeaus bis zur Tafel auf dem Boden. Biegt hier nach rechts ab, blickt am Ende des Pfads in den Abgrund und ihr werdet unten das legendäre Monster erblicken.

Am tiefsten Punkt in Zone Null könnt ihr euch nach der Story ein zweites Koraidon/Miraidon fangen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alternativ könnt ihr euch zum Labor ganz unten in Zone Null begeben. Vom Labor aus müsst ihr einfach rechts um das Gebäude herumlaufen und ihr werdet ebenfalls den Anstieg finden, an dessen Ende Koraidon/Miraidon steht.

Wenn ihr euch das zweite legendäre Reit-Pokémon geschnappt habt, könnt ihr es auch dank der Tausch-Codes tauschen, um das jeweils andere Cover-Pokémon zu erhalten. Im Übrigen ist es mithilfe eines Glitches auch möglich, Koraidon/Miraidon zu klonen.

Legendäre Unheil-Pokémon finden

Neben den legendären Cover-Pokémon gibt es noch vier weitere legendäre Monster im Spiel. Dabei handelt es sich um die Unheil-Pokémon, die hinter Schreinen auf euch warten. Die Schreine sind jedoch versiegelt und müssen von euch geöffnet werden, indem ihr die schwarzen Pfähle in Paldea findet und aus dem Boden herauszieht. Nachfolgend zeigen wir euch in Video-Guides, wo ihr alle findet und wie ihr die Unheil-Pokémon fangt.

Legendäres Chongjian fangen

Ihr findet Chongjian im Schrein des modrigen Holzes. Schaut euch die Videos für eine Lösung der Quests und den genauen Fundorten der Pokémon an.

Pokémon Karmesin und Pupur: Fundorte aller violetten Pfähle

Legendäres Baojian fangen

Baojian versteckt sich im Schrein des entzweiten Eisens.

Pokémon Karmesin und Pupur: Fundorte aller gelben Pfähle

Legendäres Dinglu fangen

Dinglu hat es sich im Schrein der unreinen Erde gemütlich gemacht.

Pokémon Karmesin und Pupur: Fundorte aller grünen Pfähle

Legendäres Yuyu fangen

Yuyu findet ihr im Schrein der finsteren Flamme.

Pokémon Karmesin und Pupur: Fundorte aller blauen Pfähle

Legendäre Pokémon im DLC

Insgesamt kommen durch das DLC „Der Schatz von Zone Null“ ganze sechs neue legendäre Pokémon dazu. Im Teil 1 des DLC „Die türkisgrüne Maske“ könnt ihr Ogerpon, Boninu, Benesaru und Beatori fangen. Mit „Die indigoblaue Scheibe“ kamen zudem Terapagos und das mystische Pokémon Infamomo dazu.

Legendäres Ogerpon fangen

Ogerpon findet ihr so ziemlich in der Mitte der Karte etwas westlich der Kitakami-Halle. (Bildquelle: mapgenie.io)

Ogerpor fangt ihr, indem ihr der Hauptquest auf Kitakami folgt. Es befindet sich in der Schreckenshöhle. Das Besondere an Ogerpon ist, dass sich sein Typ je nach der getragenen Maske ändert. Das hat auch zufolge, dass ihr Ogerpon insgesamt 4-mal besiegen müsst, einmal pro Typ, bevor ihr es fangen könnt. Folgende Masken stehen Ogerpon zur Verfügung:

Fundamentmaske: Typ Gestein

Brunnenmaske: Typ Wasser

Türkisgrüne Maske: Typ Pflanze

Ofenmaske: Typ Feuer

Legendäres Boninu fangen

Boninu versteckt sich im Nordwesten des Landes. (Bildquelle: mapgenie.io)

Boninu findet ihr auf der Paradiesebene. Das Pokémon hat Level 70 und greift euch mit Attacken wie Gifthieb, Knirscher, Kraftkoloss und Wirbler an.

Legendäres Benesaru fangen

Benesaru findet ihr in der Nähe der schönen Aussicht auf den See im Südwesten von der Kitakami-Region. (Bildquelle: mapgenie.io)

Habt ihr Boninu gefangen, könnt ihr als Nächstes auch Benesaru fangen. Dieses Pokémon hat ebenso Level 70 und greift euch mit Psychokinese, Seher, Ränkenschmied und Schlammwoge an. Ihr findet es bei den Wisterienfeldern.

Legendäres Beatori fangen

Das hübsche Pokémon Beatori lebt nördlich der Kitakami-Halle. (Bildquelle: mapgenie.io)

Beatori könnt ihr in Oniyama fangen, nachdem ihr Ogerpon gefangen habt. Ihr findet das Vogelpokémon am Ausgang des Kaltwasserkarst auf einer Klippe. Macht euch auf Attacken wie Prügler, Angeberei und Schmeichler sowie Ruheort bereit. Genauso wie Benesaru und Boninu wird das Beatori Level 70 haben.

Legendäres Terapagos fangen

Terapagos könnt ihr im Höhlensystem Null finden, am tiefsten Punkt der Hölle. Es hat Level 85 und den Angriffstyp „Normal“.

Mystisches Infamomo fangen

Dieses besondere Pokémon könnt ihr im Rahmen der Bonusepisode „Die Mo-Mo-Manie“ von dem DLC fangen. Spielt die Story, besiegt Nemila und dann werdet ihr das süße lila Pokémon zum Kampf herausfordern und so fangen können.

