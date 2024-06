Monster Hunter Stories: 12 Tipps für die Monster-Jagd

Monster Hunter Stories könnte als eine Mischung aus Pokémon und der klassischen Monster-Jagd bezeichnet werden. Hier findet ihr einige nützliche Tipps zum Farmen von Erfahrungspunkten, wie ihr eure Kampffähigkeiten schult oder Bosse mit Leichtigkeit besiegt.

Egal, ob ihr das Original oder die Remaster-Version aus dem Jahr 2024 spielt, diese Tipps und Tricks sind gültig für alle Editionen von Monster Hunter Stories.

Allgemeine Tipps und Tricks für Rider

In der Welt von Monster Hunter Stories findet ihr vielerlei Geheimnisse. Da wären beispielsweise die Monsterbauten, in denen ihr Eier finden könnt. Um an diese heranzukommen, müsst ihr mächtige Kreaturen bezwingen. Es folgen ein paar allgemeine Tipps zu den Erfahrungspunkten, dem Meister-Schmied und den Schreinen:

Mehr Erfahrungspunkte, Geld und Items : Die Anschlagtafel und nette Dorfbewohner versorgen euch mit Nebenquests. Diese solltet ihr in regelmäßigen Abständen erledigen, wenn ihr vermehrt Erfahrungspunkte, Geld und wertvolle Gegenstände ergattern wollt. Hier gibt es die mit Abstand meisten XP. Außerdem erhaltet ihr hier ab und zu Rezepte, Waffen und Rüstungen.

Waffen verbessern : Bevor ihr euch neue Kriegsgeräte für viel Geld kauft, solltet ihr dem Meister-Schmied einen Besuch abstatten. Dieser kann eure Waffen verbessern und deren Potenzial voll ausschöpfen. Später benötigt ihr Unmengen an Materialien, stellt euch also auf viel „Grinding" ein.

Schreine besuchen : In der Spielwelt findet ihr vermehrt Schreine, an denen ihr beten und ruhen könnt. Für 10.000 Zeni (Ja, das ist erstmal eine Menge Geld, aber es lohnt sich!) erhaltet ihr 100 Minuten lang 20 % mehr Erfahrungspunkte. Zudem wird euer Angriff für diesen Zeitraum um 15 % erhöht.

Expedition für mehr Beute : Ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte könnt ihr verbündete Monsties auf Expedition schicken. Diese sammeln Erfahrungspunkte oder Beute für euch. Ihr könnt beispielsweise morgens vor der Schule oder der Arbeit Monsties auf Reisen schicken und am Abend den Loot kassieren.

Belohnungen in der Monsterklopädie : Drückt X und wählt die Monsterklopädie aus. Für gesammelte oder angetroffene wilde Monsties könnt ihr euch in diesem „Pokédex" Belohnungen abholen. Außerdem seht ihr eine Übersicht aller Monsties, die ihr noch fangen könnt.

Rituale und Gene: Mithilfe von Ritualen könnt ihr Gene an andere Monsties weitergeben. Nutzt zum Beispiel doppelte Kreaturen oder diejenigen, die ihr gar nicht mehr benötigt und opfert ihre Gene für ein starkes Monstie. So könnt ihr auch Elemente wie Feuer oder Wasser vererben.

Einer unserer besten Tipps: Nutzt Rituale, um Monsties permanent zu verstärken. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das waren allgemeine Tipps, die euch im Spiel schon ordentlich weit bringen werden. Es folgen Hinweise zum rundenbasierten Kampfsystem und dem Online-Modus.

Tipps für die rundenbasierten Kämpfe in Monster Hunter Stories

Im Vergleich zu anderen „Monster Hunter“-Ablegern, wurde das Kampfsystem in diesem Abenteuer ordentlich abgespeckt. Trotzdem könnt ihr hier vieles richtig und falsch machen, weshalb wir euch an dieser Stelle mit Kampftipps versorgen möchten.

Die Duelle gegen Bosse werden euch nämlich so einiges abverlangen, auch wenn ihr zu Beginn noch einen Triumph nach dem anderen feiert.

Flucht ist keine Lösung : Kämpfe liefern euch außer Erfahrungspunkten noch wichtige Ressourcen für die Herstellung von Heilmitteln oder der Aufwertung von Waffen und Rüstungen. Auch wenn euch die Begegnungen irgendwann nerven, solltet ihr diese immer beenden.

Resistenzen beachten : Die Farben der Schadensnummern geben euch Hinweise darauf, wie effektiv eine Attacke gegen das feindliche Monstie ist. Blau bedeutet weniger effektiv, während rote Zahlen einen Volltreffer markieren. Gegen eine Feuer-Kreatur empfiehlt sich natürlich ein Monstie mit Wasser-Angriffen sowie einer gesunden Balance aus Attacke und Verteidigung.

Überraschungsangriff starten: Besonders gegen starke Monsties solltet ihr euch stets vorsichtig von hinten nähern. So erlangt ihr beim Kampf einen wichtigen Vorteil, der euch gleich mehrere Angriffe starten lässt, ohne dass euer Widersacher einen Gegenangriff starten kann.

Vorsicht vor dem nächsten Tipp: Beim Aufsatteln müsst ihr Acht geben! Wie ihr hier seht, wird aus dem Vorteil ganz schnell ein Nachteil für euch. (Bildquelle: Screenshot GIGA)