Monster Hunter Stories: Diese Eimuster gibt es

Das Suchen und Finden der Eier ist einer der Hauptbestandteile von Monster Hunter Stories. Sie bringen euch Monsties, die ihr dann im Kampf einsetzen könnt. Es gibt viele Faktoren, nach denen ihr herausfinden könnt, wie stark das Monstie hinter der Eierschale ist. Was sich hinter den verschiedenen Eimustern befindet, erfahrt ihr hier.

Wusstet ihr schon, dass ihr anhand der Ei-Muster erkennen könnt, welche Art von Monstie daraus schlüpfen wird? Die Farben auf diesen Mustern zeigen euch dann ganz genau, welche Kämpfer ihr bald aufziehen werdet. Bei über 100 Monsties hielten wir eine Bilderstrecke mit so vielen Seiten für Quatsch. Schaut euch auch gern den Gamefaqs-Eintrag von Jadebell an. Der User hat bereits alle Versionen von fast allen Monstern zusammengetragen.

Braucht ihr noch mehr Tipps zu den Eiern in Monster Hunter Stories? Dann schaut euch den verlinkten Guide an. Sucht ihr stattdessen nach einer neuen Lieblingsserie? Was für ein Zufall! Da haben wir was für euch: