Für Mitglieder des Nintendo Switch Online-Services gibt es mit den Switch Game-Coupons vor allem bei hochkarätigen Vollpreis-Titeln die Möglichkeit, einiges an Geld zu sparen. Das gilt auch für die bald erscheinenden Spiele Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant.

Nintendo Switch Facts

Mit den Nintendo Switch Game-Coupons lässt sich bei einigen Switch-Spielen durchaus Geld sparen. Ab einem gewissen Wert lohnt sich der Einsatz der Coupons deutlich. Fall ihr beispielsweise ein Auge auf das neue Pokémon Leuchtende Perle oder Strahlender Diamant geworfen habt, könnten die Coupons das Richtige für euch sein.

Sparen mit Nintendo Switch Game-Coupons

Die einzige Voraussetzung, um die Coupons erwerben zu können, ist eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. Achtung: Die siebentägige kostenlose Testphase zählt nicht, mit ihr könnt ihr die Coupons also nicht erwerben. Jeweils zwei Coupons in einem Paar können für 99 € gekauft werden. Anschließend habt ihr ein Jahr Zeit, um sie separat einzulösen. Gerade für Interessenten von aktuellen Vollpreis-Spielen ergibt das Angebot Sinn, dann könnt ihr nämlich recht viel Geld sparen.

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Nintendo Switch: Die aktuell 10 beliebtesten Spiele in Deutschland

Wenn ihr mit euren Coupons beispielsweise Zelda: Breath of the Wild und Super Smash Bros. Ultimate kaufen möchtet – beides Spiele mit einem Kaufpreis von je 70 € – spart durch die Coupons über 40 €. Aber auch erst in Zukunft erscheinende Spiele wie Pokémon Leuchtende Perle, Pokémon Strahlender Diamant oder Metroid Dread können mit den Coupons vorbestellt werden. Einfach gesagt: Sobald ein Spiel den Coupon-Wert von 49,50 € überschreitet, könnt ihr dank der Aktion ordentlich sparen; gerade bei Titeln im Wert von 60 € oder 70 € lohnt sich der Einsatz der Coupons.

Das ist die Liste der im Nintendo eShop für die Coupon-Aktion aktuell verfügbaren Spiele:

Pokémon-Legenden: Arceus (Geplanter Release: 28. Januar 2022)

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (Geplanter Release: 3. Dezember 2021)

Pokémon Leuchtende Perle (Geplanter Release: 19. November 2021)

Pokémon Strahlender Diamant (Geplanter Release: 19. November 2021)

Mario Party Superstars (Geplanter Release: 29. Oktober 2021)

Metroid Dread (Geplanter Release: 8. Oktober 2021)

WarioWare: Get It Together! (Geplanter Release: 10. September 2021)

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Mario Gold: Super Rush

DC Super Hero Girls: Teen Power

Miitopia

Famicom Detective Club: The Missing Heir & Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind

New Pokémon Snap

Bravely Default II

Super Mario 3D World + Bowser`s Fury

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Pikmin 3 Deluxe

Paper Mario : The Origami King

: The Origami King Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Animal Crossing: New Horizons

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Pokémon Schild

Pokémon Schwert

Luigi's Mansion 3

DRAGON QUEST XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition

The Legend of Zelda: Link's Awakening

DAEMON X MACHINA

ASTRAL CHAIN

Fire Emblem: Three Houses

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order

DRAGON QUEST BUILDERS 2

Super Mario Maker 2

Yoshi's Crafted World

New Super Mario Bros. U Deluxe

Mario Bros. U Deluxe Super Smash Bros. Ultimate

Pokémon: Let's Go, Pikachu!

Pokémon: Let's Go, Evoli!

The World Ends With You -Final Remix-

Super Mario Party

GO VACATION

OCTOPATH TRAVELER

Mario Tennis Aces

Sushi Striker: The Way of Sushido

Hyrule Warriors: Definitive Edition

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Kirby Star Allies

Bayonetta 2

Dragon Quest Builders

Xenoblade Chronicles 2

Super Mario Odyssey

Fire Emblem Warriors

Pokémon Tekken DX

Splatoon 2

ARMS

Marion Kart 8 Deluxe

1-2-Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Die Liste findet ihr auch im Nintendo eShop. Wie auch bei regulären Käufen gibt es fünf Prozent des Kaufpreises in Form von Goldpunkten, die dann wieder für Rabatte im eShop genutzt werden können.

Auch einige der bestbewerteten Spiele für die Switch sind in der oben genannten Coupon-Liste zu finden:

Bei einigen Titeln lässt sich also durchaus etwas Geld sparen. Fall ihr also plant innerhalb der nächsten zwölf Monate mindestens zwei Spiele dieser Liste zu kaufen, sind die Coupons definitiv eine Überlegung wert.