1.000 Euro für E-Auto-Fahrer und mehr: Warum aus Habecks tollem Plan nichts wird

Die Opposition sitzt am längeren Hebel

Dass die Unionsparteien sich beim Habeck'schen Rumdum-Schlag für E-Autos raushalten, ist so gut wie sicher. Schließlich stoßen Merz und Söder mit fast schon gewohnheitsmäßiger Regelmäßigkeit ins Horn derer, die den Verbrenner-Motor nicht aufgeben wollen. Warum jetzt also aufhören oder gar dem Gegner helfen, wo man doch so kurz davor steht, endlich (nach nicht mal einer einzigen vollen Legislaturperiode) wieder selbst an die Macht zu kommen?

Die Weigerung ist ein ganz grundlegend nachvollziehbarer politischer Schritt, der absolut nicht überrascht. Trotzdem spricht er einmal mehr in trauriger Weise Bände darüber, wie Wille und Fähigkeit schwinden – im Bundestag oder auf Länderebene –, unter den demokratischen Parteien über Fraktionszusammengehörigkeiten hinweg politisch an einem Strang zu ziehen.