Günstiges E-Auto von Hyundai: Neuer Inster kommt zum Schnäppchenpreis

Hyundai präsentiert mit dem Inster einen Elektro-Kleinwagen, der vor allem preislich überzeugen soll. Das neue Modell ist bereits bestellbar und richtet sich vor allem an Stadtbewohner – denn für mehr reicht die Reichweite des günstigen E-Autos nicht.

Hyundai: Neuer Inster ab 23.900 Euro

Der neue Hyundai Inster startet in Deutschland mit einem Einstiegspreis von nur 23.900 Euro. Das Basismodell Select ist mit einer 42-kWh-Batterie ausgestattet und erreicht eine WLTP-Reichweite von 327 km. Für 25.400 Euro erhalten Kunden das Modell mit 49-kWh-Batterie und einer Reichweite von 370 km nach WLTP.

Der Akku kann an Schnellladestationen mit bis zu 85 kW innerhalb von 30 Minuten auf 80 Prozent aufgeladen werden. An Wechselstrom-Ladestationen sind 11 kW möglich.

Beim Inster handlet es sich um die elektrische Variante des Hyundai Casper. Er misst kompakte 3,8 Meter in der Länge, was vor allem in der Stadt von Vorteil sein dürfte. Mit einem Kofferraumvolumen von 351 Litern – ausbaubar auf 1.059 Liter – bleibt der Kleinwagen auch für Wochenendausflüge praktisch.

Hyundai bietet vier Ausstattungslinien an: Neben Select und Trend (25.900 Euro) gibt es die Topvarianten Cross für 29.100 Euro und Prime für 30.100 Euro. Lange warten müssen Interessenten nicht: Alle Modelle können bereits bestellt werden, auch wenn die Auslieferung teilweise erst später erfolgt (Quelle: Hyundai).

Der Innenraum des Hyundai Inster. (© Hyundai)

Hyundai Inster: Auslieferung ab 2025

Die Linien Select, Trend und Prime sollen Anfang 2025 übergeben werden, die Cross-Version folgt dann erst Ende 2025. Zur Serienausstattung gehören unter anderem ein Spurhalteassistent, ein adaptiver Tempomat sowie elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel.

Höhere Ausstattungslinien bieten Features wie eine verschiebbare Rücksitzbank, Sitzheizung und eine Rückfahrkamera. Das Prime-Modell ist zusätzlich mit einer Wärmepumpe und einem 360-Grad-Kamerasystem ausgestattet.

