E-Autos im Vorteil: Gute Nachrichten für alle, die schon früh umgestiegen sind

Wer früh auf ein E-Auto gesetzt hat, kann sich freuen: Lithium-Ionen-Batterien halten in der Praxis deutlich länger als bisher angenommen. Sie schaffen bis zu 300.000 Kilometer mehr als gedacht – eine gute Nachricht für Umwelt und Geldbeutel.

E-Autos: Akkus halten länger als gedacht

Eine bei Nature Energy veröffentlichte Studie hat die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien in Elektroautos unter realistischen Bedingungen genau untersucht. Die Forscher verglichen dabei die Auswirkungen von konstanten Entladeprofilen mit dynamischen Zyklen, wie sie durch typische Fahrsituationen wie Beschleunigen, Bremsen und Leerlauf entstehen.

Das Ergebnis: Dynamische Entladezyklen verlängern die Lebensdauer der Batterie um bis zu 38 Prozent. In der Praxis könnten so unter typischen Fahrbedingungen bis zu 313.000 Kilometer zusätzlich erreicht werden (Quelle: Nature Energy.

Der Grund für diesen positiven Effekt liegt in der geringeren Belastung der Batteriezellen durch dynamische Zyklen. Während konstante Ströme zu einseitigem Verschleiß führen, sorgen wechselnde Belastungen für eine gleichmäßigere Abnutzung. Gleichzeitig verringert sich der negative Einfluss der so genannten Kalenderalterung, also der Alterung durch die Zeit, wenn die Batterie nicht genutzt wird.

Studie: E-Auto-Besitzer im Vorteil

Tatsächlich stellen die neuen Erkenntnisse bisherige Teststandards infrage, die oft auf konstanten Entladezyklen basieren. Diese unterschätzen die Lebensdauer von Batterien offenbar erheblich – und liefern überhaupt keine verlässlichen Prognosen für reale Nutzungsszenarien. Für die Industrie bedeutet das, dass Batteriedesign und Testverfahren künftig stärker an der Realität ausgerichtet werden müssen.

Für E-Auto-Besitzer sind die Ergebnisse ebenfalls ein großer Pluspunkt: Geringerer Verschleiß erhöht nicht nur die Reichweite über die Lebensdauer eines Akkus, sondern verringert auch die Notwendigkeit kostspieliger Batteriewechsel. Langfristig könnte das dazu beitragen, die Gesamtkosten von Elektrofahrzeugen zu senken und ihre Akzeptanz weiter zu erhöhen.

Im Video: Verbrenner oder doch ein E-Auto?

