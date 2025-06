16 kostenlose Kindle-Ebooks am Donnerstag

Das Wochenende kommt langsam, aber sicher in Sicht. Zeit also, sich ganz entspannt mit einem Buch zurückzulehnen. Mit unserer Übersicht an kostenlosen E-Books findet ihr genau das richtige für euch.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Versehentlich verlobt. Status: kompliziert (Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 07:27 Uhr

Fast hätte ich dich nie geküsst (Second Chances 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:44 Uhr

Wenn der Wind dich flüstert Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:44 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Ein Thron für Schwestern (Buch 1) (Ein Thron für Zwei Schwestern) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:45 Uhr

Das Erbe der Geister: Mitternachtsthriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:45 Uhr

Durch Feuer und Formeln Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:45 Uhr

Die Tochter des Uhrmachers: Glass & Steele (Glass and Steele Serie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:46 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Todesgruß aus Dublin: Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:46 Uhr

Spurlos Verschwunden (Detective Paul Cullen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:47 Uhr

Tiefes Land: Amsterdam-Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:47 Uhr

Der Zuschauer: Fesselnder Pageturner voller Twists (Seifert und Theurer - Thriller 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:47 Uhr

Der Mallorca Mord Club - Tödliche Hitze: Urlaubskrimi (Mord, Mojito & Meer 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:48 Uhr

Stille Post: Spiele um dein Leben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:48 Uhr

Die verlorenen Seelen: Ein Psychothriller über Schuld, Erinnerung – und das verschwundene Kind Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:48 Uhr

Biostorm: Ein Thriller (Vektor 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:49 Uhr

Auf diese Art zusammen: Eine Geschichte von Lou Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 10:18 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

A Whisper of Hope: Mulberry Heights Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:13 Uhr

Wild: Eine Werwolf-Monsterromanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 08:47 Uhr

In der Obhut des SEALs (Die HERO Force 10) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:38 Uhr

Liebe auf den zweiten Biss Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:20 Uhr

König der Beute Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:51 Uhr

Zerstörte Informationen: Unsterbliche Ausgestoßene Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 05:56 Uhr

Murder at Magic Cakes Café: Ein paranormaler Cozy Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 08:43 Uhr

Hexerei mit Aussicht auf Tornados: Paranormale Gestaltwandler-Romantik (Grimm-Bucht 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:10 Uhr

Bruderschaft des Blutes: Wolfsjagd Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:12 Uhr

Inkubation: Band 1 der Green-Fields-Reihe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 06:03 Uhr

Kinkaid Gestaltwandler: Friedensstifter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:42 Uhr

Morbach: Tagebuch einer Bestie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 06:35 Uhr

Herrenstein: Echo der Erinnerung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:28 Uhr

Amikal Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:38 Uhr

kaputt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:52 Uhr

Haarscharf daneben: Mein Leben als Aushilfsfriseurin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 08:48 Uhr

Der Zuschauer (Seifert und Theurer #2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:07 Uhr

Das Geheimnis von Benwick Castle: Ein Stableford-Krimi aus Schottland Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:16 Uhr

Die Schatten von Aethermoor: Jenseits der Schwelle beginnt die Wahrheit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 09:46 Uhr

Bis der Tod uns trennt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 06:26 Uhr

Kiosk zur letzten Stunde (Zwischen Tür und Zeit 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2025 06:17 Uhr

