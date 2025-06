Aldi kühlt euch ab morgen für nur 39,99 Euro ab

Draußen wird es immer wärmer und damit steigen auch die Temperaturen in den Wohnräumen. Wollt ihr keinen 0815-Ventilator haben, um euch abzukühlen, sondern ein richtig schickes Modell, dann solltet ihr am 10. Juni 2025 bei Aldi Süd reinschauen. Dort wird ein Design-Ventilator für unter 40 Euro angeboten.

Aldi verkauft Design-Ventilator für 39,99 Euro

Es muss nicht immer ein teurer Dyson-Ventilator sein. Wenn ihr auf der Suche nach etwas Abkühlung seid und kein Vermögen dafür ausgeben wollt, dann solltet ihr am 10. Juni 2025 bei Aldi Süd reinschauen. Der Ventilator von Ambiano sieht durch das rotorlose Design wirklich modern aus und hat sogar eine LED-Beleuchtung an Bord. Dafür müsst ihr vor Ort in den Filialen nur 39,99 Euro zahlen. Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi Süd verkauft einen schicken Ventilator für kleines Geld. (© Aldi-Süd-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Vor- und Nachteile des Design-Ventilators von Aldi

Optisch ist der Ambiano-Ventilator von Aldi ein echter Hingucker.

Durch die LED-Beleuchtung, viele Einstellungsmöglichkeiten und die Fernbedienung lässt sich einiges individualisieren.

Der Ventilator ist eher klein und sollte deswegen auf einem Tisch oder Ähnlichem stehen, damit euch die kalte Luft wirklich erreicht.

Für wen lohnt sich der Kauf des Ventilators von Aldi?

Wenn ihr euch auf die warme Jahreszeit vorbereiten wollt, euch ein schnöder Ventilator jedoch zu wenig ist, dann wäre das Modell von Aldi perfekt für euch. Das rotorlose Design mit dem geschwungenen Gehäuse und dem schicken LED-Licht machen sehr viel her. Der Preis von 39,99 Euro ist auch sehr niedrig, sodass ihr eigentlich nichts falsch machen könnt.

Alternative mit Akku

Bei Amazon sind solche schicken Ventilatoren deutlich teurer. Wir haben ein Modell gefunden, das sehr ähnlich aussieht – aber auch kabellos funktioniert. Ihr könnt ihr also auch mitnehmen und per Akku betreiben. Wollt ihr euch mobil abkühlen, wäre das vielleicht eine Option für euch.

Echos- 2-in-1 Design-Ventilator mit Fernbedienung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.06.2025 08:49 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

