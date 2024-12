Aldi verkauft am Donnerstag einen Alleskönner für euren Nachttisch für 29,99 Euro

Wenn ihr euren Nachttisch etwas aufwerten wollt, dann solltet ihr am 19. Dezember 2024 bei Aldi Nord reinschauen. Dort wird ein echtes Multitalent von Wecker für kleines Geld verkauft. Allein das Design sorgt schon für Aufsehen, doch auch die Features können sich sehen lassen.

Aldi verkauft Lichtwecker für 29,99 Euro

Bei Aldi werden in regelmäßigen Abständen wirklich coole Produkte zu günstigen Preisen verkauft. Dazu gehört am 19. Dezember 2024 auch der Lichtwecker von Krontaler. Diesen gibt es mit dem extravaganten Design zum Preis von nur 29,99 Euro im Angebot. Im Prospekt ist das Gerät bereits gelistet:

Bei Aldi Nord erhaltet ihr einen coolen Lichtwecker mit Mehrwert zum kleinen Preis. (© Knontaler)

Der Lichtwecker von Aldi Nord vereint drei Funktionen:

Wecker

Lichtwecker

Kabellose Ladestation

Ihr spart euch also nicht nur das Kabel zum Aufladen eures Handys, sondern könnt euch auch angenehm per Licht aufwecken lassen. Das Einzige, das mir hier bei diesem Gerät fehlt, ist ein Radio. Das hätte es perfekt für mich gemacht. Da euer Handy über Nacht jedoch komplett aufgeladen wird, könnt ihr euch zur Not auch einfach mit eurer Lieblingsmusik wecken lassen.

Zwei Alternativen von Amazon

Einen sehr ähnlichen Lichtwecker verkauft Amazon für spürbar mehr (bei Amazon anschauen).

Deutlich günstiger ist aber eine andere Lösung, die noch extravaganter aussieht (bei Amazon anschauen).

Am Ende kommt es darauf an, was optisch zu eurem Schlafzimmer passt. Entweder das klassische Design von Aldi oder die futuristische Lösung von Amazon.

Klar ist aber, dass Käuferinnen und Käufer solcher Lichtwecker wirklich zufrieden sind mit der Funktion. Wenn ihr nicht abrupt von einem nervigen Weckton geweckt werden wollt, dann ist ein Lichtwecker eine gute Alternative, um sanft aus dem Schlaf geholt zu werden. Besonders in der dunklen Jahreszeit, wo man sowieso schon schwer aus dem Bett kommt, ist das besonders angenehm.