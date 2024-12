Aldi verkauft jetzt einen Glühweinautomaten für 44,99 Euro

Besser spät als nie! Das scheint zumindest Aldis aktuelles Motto zu sein. Denn im Online-Shop des Discounters gibt es jetzt einen Glühweinautomaten für 44,99 Euro zu kaufen, mit dem ihr eure heißen Wintergetränke stets perfekt temperiert genießen könnt.

Glühweinautomat für 44,99 Euro im Aldi-Online-Shop

Es geht doch nichts über einen schönen Glühwein, wenn man mit Freunden draußen auf dem Balkon, auf der Terrasse oder im Garten sitzt. Wer aber keine Lust hat, seinen Glühwein in eine Thermoskanne umzufüllen oder immer wieder in die Küche zu latschen, um noch eine Flasche warmzumachen und seine Tasse aufzufüllen, bekommt im Online-Shop von Aldi gerade die passende Alternative angeboten: ein Glühweinautomat (bei Aldi anschauen) für 44,99 Euro.

Aldi versendet den Glühweinautomaten als Paket, sodass noch 5,95 Euro Versandkosten auf euch zukommen – am Ende landet ihr also bei 50,94 Euro. Der Versand soll 3 bis 5 Werktage in Anspruch nehmen.

Ambiano Glühweinautomat Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.12.2024 16:18 Uhr

Mit einer Fassungskapazität von 16 Litern und einer stufenlosen Temperatureinstellung von 40 bis 100 Grad Celsius eignet er sich hervorragend zum Erwärmen und Warmhalten von Glühwein oder Tee. Dank der maximalen Leistungsaufnahme von 2.000 Watt sollte die gewünschte Temperatur auch zügig erreicht sein. Mit dem integrierten Zapfhahn könnt ihr euch und euren Gästen schnell, einfach und sicher nachschenken. Ein Kunststoffrohr zeigt an, wie viel Flüssigkeit sich noch im Automaten befindet.

Dank seines integrierten Gitters könnt ihr den Glühweinautomaten auch zum Einkochen von Obst und Gemüse nutzen.

Für wen lohnt sich der Glühweinautomat?

Der Glühweinautomat ist vor allem für Familien und Weihnachtsmarktbesucher eine lohnenswerte Anschaffung. Mit seinem großen Fassungsvermögen und der präzisen Temperatureinstellung ist er der ideale Helfer, um größere Mengen Glühwein oder andere Heißgetränke zu erwärmen und warmzuhalten.

Im Vergleich zu ähnlichen Produkten bei Amazon bietet der Aldi-Automat ein mehr als solides Preis-Leistungs-Verhältnis. Für den gleichen Preis gibt es oftmals nur Modelle mit deutlich geringerer Fassungskapazität und Leistung:

8 Liter Glühweinkocher aus Edelstahl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.12.2024 16:40 Uhr

