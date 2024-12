tink feiert Weihnachten: Smarte Geräte bis zu 60 % günstiger + Exklusiv-Rabatt

Ihr möchtet euer Zuhause smarter gestalten und gleichzeitig sparen? Dann solltet ihr euch jetzt die Weihnachts-Rabatte bei tink sichern! Während der „tinkmas“-Aktion bekommt ihr Technik-Highlights, Smart-Home-Gadgets und Markenprodukte von Bosch, eufy, tado, Philips und vielen mehr zu reduzierten Preisen.

tinkmas: Smart-Home-Gadgets zu Tiefstpreisen

Egal, ob smarter heizen und Heizkosten senken oder für mehr Sicherheit mit smarten Überwachungssystemen sorgen – ab sofort könnt ihr bei tink ordentlich sparen. Während der "tinkmas"-Aktion bekommt ihr bis spätestens 07. Januar 2025 ausgewählte Smart-Home-Produkte aus den Kategorien Heizung, Sicherheit, Licht, Entertainment und Gesundheit zu Schnäppchenpreisen.

Smarte Heizkörperthermostate im Sale

tado° X Starter Kit Smartes Heizkörper-Thermostat Statt 529,98 Euro UVP: 5er-Set mit Bridge + gratis Auto-Assist. 20 Euro Rabatt mit dem Code "giga20". Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2024 11:42 Uhr

Mit dem tado X Starter-Kit reguliert ihr die Temperatur eurer Heizkörper bequem per App und könnt gleichzeitig Energiekosten sparen. Mit dem reduzierten Set bei tink bekommt ihr fünf Thermostate und eine Bridge samt einem Jahr kostenlosen Auto-Assist. Dank Exklusiv-Rabatt zahlt ihr für das Set gerade nur 249,95 Euro statt 529,98 Euro UVP. Gebt hierfür einfach den Code giga20 im Warenkorb ein, dann reduziert sich der Angebotspreis nochmal um 20 Euro.

Alternativ sichert ihr euch für reduzierte 309,95 Euro statt 479,70 Euro das Thermo 6er-Set Heizkörperthermostate von Eve. Alles, was ihr hier zum smarten Heizen braucht, ist ein iOS-Gerät und die Eve-App.

Eve Thermo 6er-Set Heizkörper-Thermostate Statt 479,70 Euro UVP: Eve Heizkörperthermostat mit Display & Touchbedienfeld im 6er-Set. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2024 11:47 Uhr

Ein absolutes Schnäppchen aus der Kategorie Heizung macht ihr außerdem mit dem Homematic IP Starter-Set Basic für reduzierte 149,95 Euro statt 179,80 Euro. Die Zentrale verbindet dabei automatisch eure smarten Geräte und ihr könnt dank fünf intelligenter Heizkörperthermostaten effektiv Heizkosten sparen.

Homematic IP Starter-Set Basic Statt 179,80 Euro UVP: Homematic IP Starter-Set mit 5 Heizkörperthermostaten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2024 10:05 Uhr

Türschlösser & smarte Sicherheitssysteme

Ihr seid im Urlaub, länger unterwegs oder möchtet einfach mehr Kontrolle für euer Zuhause? Dann sind smarte Türschlösser und Sicherheitssysteme die richtige Lösung. Egal, ob per App, Sprachsteuerung oder Keypad – bei tink könnt ihr euch während "tinkmas" bis zu 69 Prozent Rabatt auf Systeme von Nuki, Aqara oder Yale sichern:

Nuki Smart Lock Pro (4. Gen) + Keypad 2.0 Statt 448 Euro UVP: Nuki Smart Lock Pro (4. Gen) mit Fernzugriff via integriertem WLAN-Modul + Keypad 2.0. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2024 09:43 Uhr

Aqara Smart Lock U200 Kit + Smart Video Doorbell G4 Statt 398,99 Euro UVP: Smartes Aqara Smart Lock U200 Kit Türschloss mit Keypad + gratis Fob und Zubehör + Aqara Smart Video Doorbell G4 Videotürklingel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2024 09:52 Uhr

Yale Linus Smart Lock + WLAN Connect Statt 329,98 Euro UVP: Yale Linus Smart Lock + WLAN Connect mit gratis WLAN-Bridge. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2024 10:01 Uhr

Mit smarten Videokameras von Netatmo oder eufy habt ihr euer Zuhause zusätzlich immer im Blick – egal, ob tagsüber oder in der Nacht. Die Kameras bieten dabei nicht nur gestochen scharfe Bilder, sondern auch innovative Funktionen wie Bewegungserkennung und App-Benachrichtigungen. So seid ihr immer informiert, was in und um euer Zuhause passiert:

Netatmo Smarte Außenkameras 2er-Set Statt 559,98 Euro UVP: Outdoor-Sicherheitskameras mit Time-Lapse und Alert-Zones . Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2024 11:47 Uhr

eufyCam S3 Pro Starter-Set 4+1 Statt 1.167,99 Euro UVP: eufy 4er-Kameraset mit HomeBase 3 + gratis Indoor Cam C220. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2024 11:47 Uhr

Entertainment-Sale mit bis zu 60 % Rabatt

Ein echtes Sound-Highlight bekommt ihr jetzt zum Hammerpreis von reduzierten 199,95 Euro statt 499,99 Euro – damit spart ihr während der tinkmas-Aktion satte 60 Prozent. Die Harman Kardon Citation MultiBeam 700 Soundbar kombiniert elegantes Design mit erstklassigem Sound für Filme, Musik oder Gaming. Außerdem könnt ihr die Soundbar natürlich per Sprachbefehl steuern, Musik streamen oder per Assistant Informationen abrufen.

Harman Kardon Citation Multibeam 700 Soundbar Statt 499,99 Euro UVP: Harman Kardon Citation Multibeam 700 Soundbar als Heimkino- und Stereoanlage mit Google Assistant und Apple AirPlay 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2024 11:47 Uhr

tinkmas-Rabatte nur noch bis 07. Januar

Wer sich eines oder mehrere der aktuellen tink-Schnäppchen sichern will, sollte schnell sein – die besten Deals sind limitiert und erfahrungsgemäß schnell vergriffen. Alle weiteren Details zur tinkmas-Aktion bis spätestens 07. Januar 2025 sowie weitere Schnäppchen findet ihr auf folgender Übersichtsseite.