Gratis-Strom an Weihnachten: Energieversorger schnürt ein besonderes Geschenk für Kunden

Weihnachten wird in diesem Jahr für manche Haushalte noch gemütlicher – ohne auf die Stromkosten achten zu müssen. Ein Versorger bietet seinen Smart-Meter-Kunden an Heiligabend kostenlosen Strom an.

Octopus Energy: Gratis-Strom für Smart-Meter-Kunden

Zwischen 18 und 22 Uhr erhalten Kunden von Octopus Energy am 24. Dezember kostenlosen Strom, wenn sie einen digitalen Zähler (Smart Meter) besitzen. Der Versorger, der nach eigenen Angaben rund 600.000 Haushalte in Deutschland beliefert, will damit auf die Vorteile von Smart Metern hinweisen.

„Niemand sollte sich an Heiligabend Gedanken darüber machen müssen, welche Lichterkette eingeschaltet wird und welche nicht“, erklärt Bastian Gierull, Geschäftsführer des Unternehmens. Klar ist aber auch, dass erst rund 15.000 Kunden von Octopus Energy einen Smart Meter installiert haben und damit an Heiligabend in den Genuss von Gratis-Strom kommen.

Nach Angaben des Unternehmens lohnen sich die digitalen Zähler vor allem zu Weihnachten, da der Verbrauch zu dieser Zeit relativ gering ist. Auch negative Strompreise seien rund um die Feiertage keine Seltenheit. Kunden mit Smart Metern können davon profitieren, da der Stromverbrauch in Echtzeit übermittelt wird.

Während in Ländern wie Dänemark oder Spanien fast alle Haushalte Smart Meter nutzen, liegt die Abdeckung in Deutschland erst bei ein bis zwei Prozent. Auch deshalb hat Octopus Energy die Petition „Smart Meter für alle“ ins Leben gerufen, um die Einführung der Technologie zu beschleunigen (Quelle: change.org).

Smart Meter: Zeitplan verzögert sich

Der Plan, Smart Meter bis 2032 flächendeckend einzuführen, gerät ins Wanken. Ursprünglich sollten die intelligenten Stromzähler alte Geräte ersetzen und Vorteile wie Echtzeit-Verbrauchsdaten und genauere Abrechnungen bieten. Doch ein neuer Entwurf bringt Verzögerungen und teilweise höhere Kosten. Nur für einige Haushalte soll es eine Einbaupflicht geben, für die meisten bleibt die Umstellung freiwillig.

