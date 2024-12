Neuer Umweltbonus? E-Auto-Förderung soll entscheidenden Fehler beseitigen

Mit ihrem neuen Wahlprogramm will die SPD die heimische Wirtschaft kräftig ankurbeln. Vor allem deutsche Elektroautos sollen gefördert werden – und zwar mit einem einfachen Steuerbonus.

SPD: Prämie für Kauf deutscher E-Autos

Wer ein in Deutschland produziertes Elektroauto kauft, könnte bald belohnt werden. Geplant ist ein zeitlich befristeter Steuerbonus, der direkt aufs Konto überwiesen wird. Einfach das Auto kaufen, in der Steuererklärung angeben und die Prämie wird ausgezahlt – so zumindest die Idee. Wie hoch der Steuerbonus ausfällt, steht allerdings noch nicht fest.

Die Maßnahme ist Teil einer größeren Initiative der SPD zur Förderung klimafreundlicher Technologien aus heimischer Produktion. Gleichzeitig soll die Wirtschaft angekurbelt werden (Quelle: Zeit Online).

Neben der E-Auto-Förderung plant die SPD einen so genannten Deutschlandfonds. Damit sollen Projekte wie der Ausbau von Stromnetzen, Ladesäulen oder Wasserstoffanlagen schneller vorangetrieben werden. Der Fonds soll zunächst mit 100 Milliarden Euro gefüllt werden und auch privates Kapital anziehen – etwa von Versicherungen oder Pensionskassen. Ziel ist es, Investitionen anzukurbeln, ohne wichtige staatliche Aufgaben zu privatisieren.

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht in der Prämie und dem Fonds eine Chance, Arbeitsplätze zu sichern und die deutsche Industrie wettbewerbsfähiger zu machen. Vor allem die Elektromobilität soll davon profitieren.

Was der SPD-Plan für E-Auto-Käufer bedeutet

Setzt die SPD ihre Pläne als Teil der nächsten Regierung um, zahlen Käufer für deutsche Elektroautos weniger. Mit dem neuen Umweltbonus würde ein zusätzlicher Anreiz geschaffen – wenn auch nur für kurze Zeit. Ob eine solche Vergünstigung tatsächlich zu mehr Absatz bei deutschen E-Auto-Herstellern führt, dürfte stark von der Höhe des Steuerbonus abhängen.

Das ist VWs Plan für günstige E-Autos:

