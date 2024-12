Netflix statt Gasheizung: Wie der Streaming-Dienst seinen Abonnenten einheizt

Ab dem 1. Januar gelten in Deutschland strengere Vorgaben für den Betrieb von Kaminöfen. Doch es gibt auch einfachere Möglichkeiten sich das anheimelnde Ambiente eines offenen Feuers in die gute Stube zu holen. Alles, was es braucht, ist ein Netflix-Abo. Der Streaming-Dienst sorgt nämlich ab sofort für eine behagliche Stimmung unter den Serienfans.

Netflix veröffentlicht neue Kaminfeuer für Serienfans

Virtuelle Kaminfeuer für den heimischen TV sind eigentlich keine Neuheit mehr. Entsprechende Langzeitvideos finden sich beispielsweise auf YouTube. Auch Netflix steht dem nicht nach und hat solche Alternativen zum echten Kamin seit geraumer Zeit im Angebot. Jetzt legt der Streaming-Dienst nochmals nach und heizt seinen Abonnentinnen und Abonnenten so richtig ein.

Wer beispielsweise Fan der Serie „Bridgerton“ ist, kann es sich vor einem stilechten Kamin in einem englischen Herrenhaus gemütlich machen (bei Netflix ansehen). Das Filmchen läuft eine ganze Stunde und kann beliebig oft wiederholt werden. Im Hintergrund ertönt dann auch noch das unverkennbare Thema der Hit-Serie.

Netflix hat gleich mehrere Feuer am Laufen. (© Netflix – Screenshot)

Doch es gibt noch mehr zu entdecken, beispielsweise eine dystopische Kaminszene aus „Squid Game“ – passend zum Start der zweiten Staffel am 26. Dezember (bei Netflix ansehen). Auch dieses Kaminfeuer brennt eine ganze Stunde und wird mit den folgenden Worten bei Netflix umschrieben: „Oh, wie süß schmeckt Macht! Stoßen wir an, im trauten Heim des Frontmannes – aber Vorsicht, es ist ein Spiel mit dem Feuer.“

Eher für ein jüngeres Publikum ist dann noch das offene Lagerfeuer für Fans des animierten Netflix-Films „Spellbound“ gedacht. Erwartungsgemäß sorgt auch dieses Feuer für mindestens eine Stunde für ein gemütliches Ambiente vor dem heimischen TV (bei Netflix ansehen).

Noch mehr auf Netflix entdecken

Erwähnenswert: Bereits vor drei Jahren veröffentlichte Netflix ein Kaminfeuer für Fans der Witcher-Serie (bei Netflix ansehen). 2024 besinnt man sich wieder darauf und sorgt für Nachschub. Es existieren aber noch weitere neue „Heizquellen“:

Wir finden: Ideal für die kalte Jahreszeit und nicht zuletzt fürs Weihnachtsfest. Wer braucht denn da noch eine Gasheizung?

Vielleicht ergeben dann große TVs als „Kamin“ wieder Sinn:

