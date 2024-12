„Wir erleben TV-Geschichte“: Diese Arcane-Folge schlägt das Finale der 1. Staffel

„Arcane“ bietet viele tolle und vor allem spannungsgeladene Momente. Eine Folge der zweiten Staffel stellt sogar das Finale der ersten Staffel in den Schatten.

Habt ihr die auf „League of Legends“ basierende Netflix-Serie „Arcane“ bereits zu Ende geschaut? Die zweite Staffel und somit komplette Serie fand für viele Fans ein äußerst gelungenes, aber in gewissen Aspekten auch offenes Ende. Eine dritte Staffel wird es leider nicht geben.

Von den insgesamt neun Folgen der zweiten Staffel sticht aber vor allem eine Episode krass hervor, die sogar eine noch bessere Bewertung als das Finale der 1. Staffel aufweist. Dabei geht es konkret um die sechste Folge „Die versteckte Botschaft im Muster“.

Schon der Trailer zur zweiten Staffel von „Arcane“ zeigt, dass euch hier Großes erwartet:

Arcane - Staffel 2 Trailer 3 (OmU)

Worum geht es in der Folge „Die versteckte Botschaft im Muster“ genau?

+++ Achtung! Es folgen Spoiler zur zweiten Staffel von „Arcane“!+++

Die Lage rund um den Konflikt und bevorstehenden Krieg zwischen Zaun und Piltover spitzt sich immer weiter zu. Das liegt vor allem an Ambessa, Mel Medardas Mutter, die als Kriegstreiberin besonderen Einfluss auf Caitlyn ausübt, da jene ebenfalls mit einem starken inneren Konflikt und Hass auf Zaun zu kämpfen hat.

Vi und Jinx finden endlich wieder etwas mehr zueinander, was vor allem auch an Vander liegt, der in Form der monströsen Kreatur Warwick zurückgekehrt ist und anscheinend von seiner Blutrünstigkeit geheilt werden kann. Für diesen Prozess spielt vor allem Viktor eine große Rolle, der durch das Arcane besondere Kräfte erlangen konnte.

Viktor aber scheint einem schweren Angriff des ebenfalls vom Arcane stark veränderten Jayce zu erliegen. Gleichzeitig greift Ambessa die von Viktor aufgebaute Siedlung im Untergrund an, in der Vi, Jinx, sowie ihre kleine Freundin Isha Schutz gesucht haben. Am Ende kommt es zum großen Kampf, der wahrlich seinesgleichen sucht.

Hoffnung für Vi und Jinx in „Die versteckte Botschaft im Muster“?

Tatsächlich war bereits damit zu rechnen, dass euch mit „Die versteckte Botschaft im Muster“ eine voraussichtlich starke Folge bevorsteht. Da die Staffel in drei Teilen zu jeweils drei Folgen erschien, watete die letzte Folge eines Teils stets mit einem kleinen Finale sowie besonders wichtigen Ereignissen auf. Und das war hier nicht anders.

Es schien nämlich endlich alles ein wenig besser zu werden. Vi und Caitlyn finden wieder zusammen und auch Jinx bemerkt, dass ihre Schwester sich verloren fühlt und ihr ihre Meinung wichtig ist. Auch eine mögliche Heilung von Vander schweißt die kleine Familie zusammen, mittendrin die kleine Isha, für die Jinx das Ein und Alles darstellt.

Das Ende bestimmt klar den weiteren Weg für den letzten Serienabschnitt

Doch „Arcane“ wäre nicht „Arcane“, wenn alles gut ausgehen würde. Und das tut es nicht, denn Viktors Kraft und Leben scheint endgültig zu schwinden, nachdem der geistig extrem verwirrte Jayce ebenfalls in die Siedlung findet und Viktor mit seinem Hammer attackiert. Dieser wehrt sich nicht, kann aber Vanders Heilungsprozess nicht beenden.

Am Ende bleibt ein Kampf, bei dem sich alle Figuren ganz klar positionieren, Caitlyn voll und ganz an der Seite von Vi und Jinx kämpft und sich endlich von Ambessas Einfluss befreit. Vander aber verliert völlig die Kontrolle und wird voll und ganz zu Warwick, der sich brutal, blutig und erbarmungslos durch die Menge kämpft.

Isha als kleines, zierliches Mädchen, mitten in diesem blutrünstigen Gefecht, entschließt sich zu einer selbstlosen Tat, die Jinx’ gerade aufblühendes Herz zerbricht. Sie schnappt sich Jinx’ Pistole, steckt eine zuvor stibitzte Kugel der Hextech hinein und opfert sich mit einer riesigen Explosion direkt bei Warwick selbst, um Jinx zu retten.

Vielen Fans hat diese Folge die Tränen in die Augen getrieben. Das liegt an der Tragik für die Figuren sowie der Reichweite der Ereignisse für die noch kommende Geschichte. Inszenierung, Visualisierung, Musik sowie Story gehen hier einen maßgebenden Weg, der für mich unvergessen bleibt.

Hier wurde wahrlich ein Stück TV-Geschichte geschrieben, wie auch ein IMDb-Nutzer anmerkt. Kein Wunder, dass dieses Spektakel ganze 9,8 von 10 Sternen auf IMDb erhielt.

