Apple TV 2025: Diese Verbesserungen erwarten euch

2025 wird es ein Update fürs Apple TV geben – die erste Aktualisierung seit drei Jahren. Doch mit was können Käuferinnen und Käufer da rechnen und was hat Apple noch mit dem HomePod mini vor? Jetzt gibt es erste Antworten auf diese Fragen.

Update vom 18.12.2024: Zunächst gibt es Neuigkeiten zum eigenen kombinierten Wi-Fi- und Bluetooth-Chip, den Apple im neuen Apple TV verbauen will. Dieser wird nämlich Wi-Fi 6E unterstützen. Der Standard erweitert die Fähigkeiten von Wi-Fi 6 auf das 6-GHz-Band, was schnellere drahtlose Geschwindigkeiten und geringere Signalstörungen mit einem kompatiblen Gerät und Router ermöglicht (Quelle: MacRumors). Und sonst? Spekuliert wird zudem über eine eingebaute Kamera mit FaceTime-Unterstützung, doch ob wir die bereits 2025 sehen? Ungewiss. Wahrscheinlicher ist da schon ein neuerer Chip, derzeit arbeitet noch der ältere A15 im Inneren. Zudem gab es bereits Gerüchte bezüglich eines günstigen Preises von unter 100 US-Dollar. Der neue HomePod mini erhält ebenso den kombinierten Wi-Fi- und Bluetooth-Chip mit Wi-Fi-6E-Unterstützung. Zudem sind Verbesserungen wie ein neuerer „S“-Chip, eine verbesserte Klangqualität, ein Ultra-Wideband-Chip der zweiten Generation für eine latenzärmere Übergabe und neue Farboptionen wahrscheinlich.

Originaler Artikel vom 13.12.2024:

Neuer Apple-Chip: Ersteinsatz vor dem iPhone 17 im Apple TV und HomePod mini

Bei Apple wird der ominöse Bluetooth- und Wi-Fi-Chip intern als „Proxima“ bezeichnet, so Mark Gurman von Bloomberg. Der Apple-Insider weiß aber noch mehr darüber. So will Apple den neuen Chip im kommenden Jahr sowohl im iPhone 17 als auch im Apple TV und im HomePod mini integrieren. 2026 folgen iPad und Mac (Quelle: Bloomberg).

Gurmans Formulierungen lassen übrigens darauf schließen, dass Apple den neuen Chip vor dem iPhone 17 im September im Apple TV und im HomePod verbauen möchte. Entsprechend müssen diese beiden Geräte noch vor dem September aktualisiert werden. Beide sind Teil eines großen Vorstoßes zur Erneuerung des Smart-Home-Produktangebots. So wird Apple abseits des neuen Apple TV und HomePod mini auch ein smartes Display mit Lautsprecher präsentieren, das in der Lage sein wird, Smart-Home-Geräte zu steuern, Videoanrufe zu tätigen und vieles mehr. Gurman spricht von einem „Command Center“.

Apples Beweggründe aufgedeckt

Apple verfolgt mit dem hauseigenen Bluetooth- und Wi-Fi-Chip gleich mehrere Ziele. Offensichtlich soll die Abhängigkeit vom Zulieferer Broadcom reduziert werden. Der liefert nämlich bis jetzt entsprechende Komponenten an Apple.

Aber es gibt auch technische Gründe. Der Chip ermöglicht es, dass Apples kommende Smart-Home-Geräte besser zusammenarbeiten und eventuell auch Daten schneller synchronisieren können, so der Insider. Später soll im Zusammenspiel mit Apples eigenem 5G-Modem nicht zuletzt der Akkuverbrauch von Mobilfunk-, Wi-Fi- und Bluetooth-Technologien reduziert werden. Zudem ermöglichen die kompakten Chips auch die Entwicklung von dünneren Geräten und neuer Wearable-Technologien.

Kurzum: Apple nimmt die Sache jetzt selbst in die Hand, macht sich damit unabhängiger von seinen Lieferanten und optimiert im Zusammenspiel die eigenen Geräte.

Seit vier Jahren nahezu unverändert bei Apple im Portfolio:

Apple erklärt den HomePod mini

