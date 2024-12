Für alle, die unter hohen Stromkosten leiden, gibt es gute Nachrichten

Die Stromkosten haben sich in den letzten Monaten bereits stark nach unten bewegt. Wirklich angekommen ist das bei vielen Menschen, die in der Grundversorgung stecken, aber nicht. Das ändert sich zum Jahreswechsel. Viele von euch müssten schon Post bekommen haben, in der die neuen Preise stehen.

Viele Grundversorger senken Strompreise

In Deutschland beziehen immer noch sehr viele Menschen ihren Strom vom Grundversorger. Zuletzt waren die Preise dort sehr hoch und sanken im Vergleich zu freien Anbietern überhaupt nicht. Das liegt an den langen Verträgen, die die Grundversorger abschließen, um für stabile Preise zu sorgen. Zum Jahreswechsel gibt es nun aber gute Nachrichten. Bei 1,8 Millionen Kundinnen und Kunden von 280 Grundversorgern sinkt der Preis.

Durchschnittlich geht es um 10 Prozent nach unten. Bei einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh entspricht das einer Ersparnis von 189 Euro im Jahr. Nur bei 47 Grundversorgern geht es leicht nach oben. Es droht eine Mehrbelastung von 116 Euro im Jahr. Betroffen von einer Preiserhöhung sind etwa 300.000 Kunden (Quelle: heise).

Wenn bei euch zum Jahreswechsel eine Preisanpassung bevorsteht, dann wurdet oder werdet ihr davon von eurem Grundversorger immer vorher informiert. Dort stehen die genauen Kosten, sodass ihr wisst, ob euch eine Entlastung oder Belastung droht. Diese hängt am Ende davon ab, wie viel Strom ihr verbraucht.

Strompreise vergleichen

Wenn ihr mit den Preisen nicht zufrieden seid, die ihr beim Grundversorger bezahlen müsst, dann solltet ihr einen Preisvergleich bei anderen Anbietern machen. Dort sind die Preise meist spürbar günstiger. Grundversorger können ihre Preise nie so schnell anpassen wie die anderen Anbieter und sind meist etwas teurer. Selbst wenn der Preis für euch sinkt, solltet ihr einen Vergleich mit anderen Anbietern machen.

Ein Wechsel des Stromanbieters ist dabei kinderleicht. Die Stromversorgung wird nie unterbrochen, ihr wechselt nur zu einem anderen Unternehmen. So gut wie alles funktioniert automatisch. Dadurch könnt ihr viel Geld sparen.

