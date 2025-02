Aldi verkauft Dyson-Alternative zum Wühltischpreis

Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken Akku-Handstaubsauger ist, wem aber die Preise der Dyson-Modelle zu hoch sind, der sollte unbedingt einen Blick in den Online-Shop von Aldi werfen. Dort gibt es derzeit ein leistungsstarkes Modell von Dreame zum Schnäppchenpreis.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Akku-Handstaubsauger unschlagbar günstig bei Aldi

Falls ihr schon länger einen Akku-Staubsauger haben wollt, könnte dieser Deal interessant für euch sein. Bei Aldi gibt es den Dreame U10 momentan für nur 139 Euro (Angebot im Aldi-Shop ansehen). Es kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Regulär kostet das Modell mindestens 175 Euro, sodass ihr hier eine beachtliche Ersparnis erzielen könnt.

Anzeige

Dreame Vakuum-Staubsauger U10 Vakuum-Staubsauger mit bis zu 40 Minuten Laufzeit, 100 AW Saugleistung, 3 Saugmodi und abnehmbarer Batterie. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.02.2025 07:38 Uhr

Was bietet euch der Handstaubsauger von Dreame?

Natürlich gibt es auch günstigere kabellose Handstaubsauger auf dem Markt. Doch oft haben diese Nachteile wie unbequeme Handhabung aufgrund des hohen Gewichts, mangelnde Saugleistung oder eine zu geringe Akkulaufzeit. Dieses Modell allerdings scheint kaum von diesen Schwächen betroffen zu sein.

Anzeige

Allergiker unter euch werden diesen Sauger schätzen, da das integrierte Mehrkegel-Zyklonsystem dafür sorgt, dass selbst feinste Staubpartikel und Allergene im Gerät zurückgehalten und nicht in die Umgebungsluft freigesetzt werden. Das Modell von Dreame kann zudem damit punkten, dass es über helle LEDs verfügt, die selbst schwer erkennbaren Staub und Dreck beim Saugen beleuchten. Mit nur 3,1 kg ist das Dreame-Gerät zudem relativ leicht und lässt sich komfortabel bedienen. Außerdem könnt ihr den Akku einfach entnehmen und austauschen. Auch die Handhabung, einschließlich des leichten Entleerens des Schmutzbehälters, soll besonders leichtgängig gestaltet worden sein.

Der Akku ist wechselbar und kann schnell wieder aufgeladen werden. Dreame gibt an, dass der Akku bei voller Ladung bis zu 40 Minuten lang hält, was für kleinere Wohnräume völlig ausreichend ist. Allerdings könnte es knapp werden, wenn ihr ein Haus mit mehreren Stockwerken habt. In solchen Fällen empfiehlt es sich idealerweise, diese Akku-Staubsauger als Ergänzung zu einem herkömmlichen Staubsauger und/oder einem Saugroboter zu verwenden.

Anzeige

Dreame Vakuum-Staubsauger U10 jetzt ab 139,00 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.02.2025 15:07 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.