Aldi verkauft heute besonderen Gasgrill mit zwei Brennern zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem kompakten Gasgrill seid, der nicht viel kostet und trotzdem eine hohe Leistung besitzt, dann solltet ihr bei Aldi reinschauen. Im Onlineshop verkauft der Discounter ab dem 10. August 2024 den Edelstahl-Gasgrill El Fuego Jesolo zum Schnäppchenpreis.

Aldi verkauft kleinen Gasgrill zum Schnäppchenpreis

Es muss nicht immer ein großer und teurer Gasgrill sein. Wenn ihr nur hin und wieder grillt und sowieso keinen Platz habt, dann könnte der El Fuego Jesolo bei Aldi etwas für euch sein. Ab dem 10. August 2024 wird der Edelstahl-Gasgrill für 129 Euro im Onlineshop verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Inklusive Versandkosten landet ihr bei 134,95 Euro. Andere Händler wie Otto wollen über 180 Euro haben (bei Otto anschauen).

Aldi verkauft den El Fuego Jesolo ab dem 10. August 2024 im Onlineshop. (© El Fuego)

Der El Fuego Jesolo besitzt insgesamt zwei Gasbrenner mit einer Leistung von jeweils 3 kW. Damit könnt ihr euer Grillgut ordentlich anbraten und es durch das Sichtfenster immer im Blick behalten. So müsst ihr den Deckel nicht immer öffnen und spart am Ende Gas. Gas sparen könnt ihr zudem, wenn ihr große Flaschen statt den kleinen Kartuschen kauft. Die könnt ihr hier nämlich ganz einfach anschließen. Bei Weber braucht ihr dafür meist einen Adapter. Gegrillt wird auf einem Edelstahl-Rost, das sich sehr einfach reinigen lässt. Wollt ihr den Gasgrill transportieren, dann könnt ihr den Deckel sichern und ihn einfach verstauen. Perfekt also auch fürs Camping oder einen kleinen Balkon.

Lohnt sich der Kauf dieses Gasgrills?

Ich persönlich bin ein großer Fan solcher kleinen Gasgrills, auch wenn ich eine große Terrasse habe. Ich kann ihn nämlich ganz einfach nach dem Grillen ins Regal der Gartenhütte stellen und er nimmt keinen Platz weg für Fahrräder oder den Rasenmäher. Doch auch damals auf dem kleinen Balkon hatte ich so ein ähnliches Modell von Lidl, das aktuell auch im Angebot ist (bei Lidl anschauen). Ich kann euch die Modelle also empfehlen. Selbst wenn die Familie vorbeikommt, lässt sich damit Stück für Stück alles grillen. Da braucht es nicht unbedingt einen Monster-Gasgrill mit sechs Brennern.

