Aldi verkauft praktische Multifunktionsleiter zum Spottpreis

Aldi hat aktuell ein spannendes Angebot für alle Heimwerker und Bastler unter euch: Im Onlineshop des Discounters findet ihr eine Multifunktionsleiter mit 11 Sprossen für nur 80 Euro. Doch ist der Kauf wirklich lohnenswert? Hier bekommt ihr die Details.

Aldi: Praktische Multifunktionsleiter unschlagbar günstig

Aldi hat aktuell ein tolles Angebot für alle Heimwerker-Profis auf Lager: Im Online-Shop findet ihr die Workzone Multifunktionsleiter mit 4 mal 5 Sprossen für nur 79,99 Euro (Angebot bei Aldi anschauen). Es kommen noch Versandkosten in Höhe von 18,90 Euro hinzu. Vergleichbare Modelle kosten mit Versand schnell mal 120 Euro oder mehr, somit bekommt ihr hier einen erstklassigen Deal.

Workzone Multifunktionsleiter 4 x 5 Sprossen Statt 99,99 Euro: Variabel einstellbar, breite Quertraversen, Profilierte Sprossen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.03.2025 14:06 Uhr

Für wen lohnt sich die Multifunktionsleiter bei Aldi?

Variabel einstellbar und damit für vielfältige Aufgaben geeignet

Arbeitshöhe mit über 5 Metern sehr hoch

Gewicht mit 14,6 Kilogramm eher gering

Sperrig beim Transport

Was bietet euch die Multifunktionsleiter von Aldi?

Diese Multifunktionsleiter von Workzone bietet euch drei Einsatzmöglichkeiten: als Stehleiter, Anlegeleiter oder Treppenleiter. Mit einer maximalen Höhe von etwa 457 cm als Anlegeleiter und einer minimalen Höhe von etwa 142 cm ist sie äußerst vielseitig. Die Stehleiter erreicht eine Höhe von bis zu ungefähr 221 cm. Zudem überzeugt die Multifunktionsleiter durch breite Quertraversen und profilierte Sprossen. Zusammengeklappt hat die Leiter eine Länge von etwa 148 cm und wiegt circa 14,6 Kilogramm, was sie verhältnismäßig leicht transportierbar macht. Sie ist ideal für Arbeiten im Innen- und Außenbereich, in Werkstätten oder auf Baustellen geeignet.

Auch in puncto Sicherheit lässt die Workzone Multifunktionsleiter keine Wünsche offen. Dank rutschfester Füße und breiter Quertraversen steht ihr immer sicher und die Leiter bleibt stabil an ihrem Platz. Die Sprossen sind so konzipiert, dass ihr auch bei längeren Arbeiten auf der Leiter stets einen festen Halt habt.

Für wen lohnt sich der Kauf der Multifunktionsleiter?

Insgesamt bietet die Workzone Multifunktionsleiter ein ansprechendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich solltet ihr eure individuellen Bedürfnisse und den geplanten Einsatzzweck berücksichtigen, aber für den normalen Heimwerkerbedarf ist dieses Angebot durchaus überzeugend.

Für etwa 80 Euro macht Aldi euch hier ein gutes Angebot. Ähnliche Modelle anderer Hersteller kosten oft deutlich mehr. Wenn ihr also eine zuverlässige und vielseitige Multifunktionsleiter sucht, könnt ihr hier beruhigt zugreifen. Besonders diejenigen unter euch, die regelmäßig Arbeiten im Haushalt oder auf Baustellen erledigen, werden die Flexibilität und Stabilität dieser Leiter zu schätzen wissen. Schaut am besten selbst im Aldi-Onlineshop vorbei, um euch ein eigenes Bild zu machen.

Workzone Multifunktionsleiter 4 x 5 Sprossen jetzt ab 79,99 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.03.2025 14:06 Uhr

