Amazon verkauft aktuell ein Gerät für 18 Euro, das in jedem Haushalt hängen sollte

In Millionen von Haushalten ist eine klassische Gasheizung verbaut. Im Normalfall sind Gasheizungen sehr sicher und sorgen viele Jahrzehnte für ein wohliges Zuhause. Wenn etwas mit der Gasheizung nicht stimmt, merkt ihr es jedoch oft gar nicht. Wollt ihr euch absichern, dann solltet ihr euch einen Kohlenmonoxidmelder anschaffen, den Amazon gerade für 18 Euro verkauft.

Amazon verkauft Kohlenmonoxidmelders für 18 Euro

Gasheizungen haben sich bewährt und sind in vielen Häusern und Wohnungen verbaut. Sie arbeiten im Idealfall im Hintergrund und sorgen für ein warmes Zuhause. Gas ist aber nicht ungefährlich und so müssen die Heizungen regelmäßig gewartet und überprüft werden. Wollt ihr euch darauf allein nicht verlassen, dann solltet ihr euch einen Kohlenmonoxidmelder kaufen. Diesen gibt es bei Amazon aktuell für 18,30 Euro im Angebot (bei Amazon anschauen).

Vor- und Nachteile des Kohlenmonoxidmelder von Amazon:

Sicherheit: Kohlenmonoxidmelder sind im Gegensatz zu Feuermeldern in Deutschland nicht vorgeschrieben. Wer eine Gasheizung, einen Ofen oder ein anderes Gerät besitzt, das Kohlenmonoxid erzeugen kann, sollte sich so einen Melder anschaffen.

Preis: Mit einem Preis von knapp über 18 Euro ist der Kohlenmonoxidmelder sehr günstig und bietet ein hohes Maß an Sicherheit.

Standort: Im Gegensatz zu einem Feuermelder, den ihr einfach an die Decke schraubt, müsst ihr beim Kohlenmonoxidmelder genau darauf achten, wo ihr ihn platziert, damit er richtig funktioniert.

Smartwares-Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahren Akkulaufzeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2025 10:51 Uhr

Das kann der Kohlenmonoxidmelder

Kohlenmonoxid ist deswegen so eine Gefahr, weil ihr es nicht sehen, riechen oder schmecken könnt. Geht etwas bei der Verbrennung des Gases in der Therme schief und es werden Abgase in die Zimmer geleitet, merkt ihr es gar nicht. Dafür braucht ihr einen Kohlenmonoxidmelder, der euch warnt, wenn sich zu viel Kohlenmonoxid in der Raumluft befindet. Auf dem Display wird die Konzentration angezeigt, sodass ihr immer wisst, was los ist. Die genauen Werte stehen in der Anleitung. Spätestens, wenn der Alarm losgeht, solltet ihr die Räume verlassen. Ihr müsst den Kohlenmonoxidmelder auch nur einmal verbauen und habt dann zehn Jahre Ruhe. So lange soll die verbaute Batterie halten.

Kohlenmonoxid hat etwa die gleiche Dichte wie Atemsauerstoff und verteilt sich gleichmäßig im Raum, wenn es in höherer Konzentration austritt. Ihr solltet den Kohlenmonoxidmelder deswegen an der Wand in einer Höhe von etwa 1,5 Metern aufhängen und mindestens einen Abstand von 1,5 bis 2 Metern von einer Kohlenmonoxidquelle einhalten. So seid ihr auf der sicheren Seite. Idealerweise hängt in der Nähe jeder Gastherme, eines Gasherds oder Kamins ein Kohlenmonoxidmelder, damit ihr sofort gewarnt seid, wenn Kohlenmonoxid austritt.

Der Kohlenmonoxidmelder von Smartwares ist ein bewährtes Modell, das nicht viel kostet, gut funktioniert und bei über 14.000 Bewertungen 4,6 von 5 Sternen erreicht (bei Amazon anschauen). Wenn ihr noch keinen habt, solltet ihr euch mindestens einen in die Wohnung oder ins Haus hängen.

Alternative von X-Sense

Sollte das Angebot vergriffen sein, bekommt ihr ein etwas teureres Modell, das aber auch sehr gut ist, für 22 Euro (bei Amazon anschauen).

