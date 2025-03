Endlich günstiger Strom? Der Plan steht – wenn alles glattgeht

CDU und SPD befinden sich derzeit noch in Koalitionsverhandlungen. Eines der Themen, an denen die Verantwortlichen bereits arbeiten, ist der hiesige Strompreis. In den letzten Jahren wurde Strom in Deutschland immer teurer, nun soll er endlich wieder günstiger angeboten werden.

Strom soll wieder günstiger werden

Die Koalitionspartner in spe, SPD und CDU, peilen an, den Strompreis in Deutschland zu senken. In der Arbeitsgruppe Klima und Energie habe man sich auf eine Herangehensweise dafür festgelegt.

Dem Abschlusspapier der Arbeitsgruppe zufolge soll der Strompreis dauerhaft um mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde (KWh) gesenkt werden. Um dies zu erreichen, will die Koalition die Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz reduzieren, was zu einer Ersparnis von rund 2 Cent pro KWh per Haushalt führen könnte.

Ebenfalls soll das Netzentgelt gedeckelt werden. Dieses wird gewöhnlich für den Aus- und erneuerbaren Umbau des Stromnetzwerks in Deutschland genutzt. Durch die somit möglicherweise geringeren Einnahmen sollen die Arbeiten kosteneffizienter vonstattengehen. Der Bedarf für Maßnahmen am Netz soll durch ein Monitoring genau identifiziert, geplant und abgestimmt werden. (Quelle: t-online)

Teurer Strom: Noch ist die Senkung nicht durch

Die Aussicht auf günstigere Strompreise dürfte viele Menschen in Deutschland freuen, allerdings sollten die Korken jetzt noch nicht knallen. Zunächst einmal müsste das Bündnis aus CDU und SPD tatsächlich zustande kommen, die Verhandlungen könnten theoretisch noch immer anderen Themen scheitern.

Selbst wenn die Koalitionsregierung gebildet wird, muss sich schlussendlich ebenfalls noch zeigen, wie viel von der Senkung bei den Endkunden ankommt. Aktuell bleibt leider erst einmal nur zu hoffen, dass sich der Strompreis in Deutschland in Zukunft wieder entspannt.

Zuletzt musste die Bundesnetzagentur wegen der sprunghaft angestiegenen Strompreise eingreifen:

