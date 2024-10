Stromkosten steigen wieder an – doch einige Verbraucher profitieren

Verbraucher müssen sich 2025 auf steigende Strompreise einstellen – weil die Netzentgelte angehoben werden. Allerdings gibt es für Kunden in einigen Bundesländern trotzdem Grund zur Freude und auch neue Vertragsabschlüsse könnten ein Weg zum Sparen sein.

Höhere Stromkosten: 2025 steigen die Netzentgelte

Das Netzentgelt bezeichnet die Gebühr, die für die Nutzung des Stromnetzwerks in Deutschland gezahlt werden muss. Es ist ein wesentlicher Bestandteil des Strompreises, den jeder Endkunde zahlen muss – und 2025 wird das Netzentgelt angehoben.

Anzeige

Wie die vier großen deutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW angekündigt haben, wird das Netzengelt um durchschnittlich 3,4 Prozent angehoben.

Die steigenden Kosten entstehen durch den Ausbau des Stromnetzes für die Implementierung von erneuerbaren Energien. Dieser Ausbau soll durch das Anheben des Durchschnittspreises regional gerechter verteilt werden.

Anzeige

Da einige Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Brandenburg und Sachsen-Anhalt aktuell deutlich höhere Netzentgelte zahlen, könnte es hier somit sogar zu Ersparnissen für Kunden kommen. Genaueres zu den neuen lokalen Preisen der Netzbetreiber wird sich ungefähr ab Mitte Oktober sagen lassen. (Quelle: FrankfurterRundschau)

Für Sparfüchse: Neuer Stromvertrag kann sich lohnen

Wie sich die Preise pro Kunde genau entwickeln werden, hängt natürlich auch von dem Vertrag und der Stromnutzung ab. Vergleichsportal Verivox rät deswegen dazu, den eigenen Vertrag zu überprüfen und bei einem besseren Angebot zu wechseln.

Anzeige

Laut Verivox befinden sich rund ein Viertel aller Haushalte in Deutschland in der Stromgrundversorgung, die mit Abstand am teuersten ist. Es lohnt sich also wirklich, sich selbst auf die Suche nach einem passenden Tarif zu machen. (Quelle: Verivox)

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 13 Gadgets, mit denen ihr Strom- und Heizkosten sparen könnt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.