Unter 30 Euro: Amazon verkauft ein Portemonnaie, das ein großes Problem löst

Tschüss, ausgebeulte Hosentasche! Im Rahmen der Frühlingsangebote von Amazon gibt es jetzt eine schlanke Alternative zur dicken Geldbörse. Der Onlinehändler bietet ein stilvolles Slim Wallet aus Leder mit ordentlich Rabatt an – gefertigt in Deutschland und perfekt für alle, die es kompakt mögen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Schlanker und leichter als klassische Geldbörsen, aber trotzdem Platz für das Nötigste wie EC-Karte, Ausweis und Geldscheine: Slim Wallets liegen richtig im Trend. Wer noch auf der Suche nach einem dieser Mini-Portemonnaies ist, kann aktuell bei Amazon zugreifen: Für 29,75 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) verkauft der Onlinehändler ein besonders schönes Modell von Markenhersteller I-Clip.

Anzeige

Für wen lohnt sich das Slim Wallet bei Amazon?

Digital Natives, die ohnehin die meiste Zeit mit ihrem Handy zahlen

Minimalisten und Design-Bewusste, die Wert auf schlanke und elegante Accessoires legen

Personen, die viele Karten und Bargeld mit sich tragen müssen

Slim Wallet aus Leder Original von I-CLIP, für bis zu 12 Karten, nur 22 Gramm leicht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2025 08:30 Uhr

Platz bietet das Slim Wallet für bis zu 12 Karten – genug also, um Führerschein, EC-Karte und Ausweis mit sich zu führen. Über das große Auswahlfenster auf der Rückseite sind die Karten auch zügig griffbereit. Die elastische Klammer ordnet hingegen die Geldscheine. Maximal passen 20 Geldscheine in das schlanke Portemonnaie. Mit 22 Gramm ist das Slim Wallet ultraleicht. Selbst auf ausgedehnten Reisen dürfte es in der Hosentasche also nicht negativ auffallen.

Anzeige

Schick ist das Cover aus Vollnarben-Oberleder. Das legt sich über den Inhalt des Slim Wallets und hält alles mit einem Druckknopf zusammen.

Hersteller I-CLIP ist nach eigener Aussage zu 100 Prozent Made in Germany. Die Vereinigung von Rahmen, Cover und Druckknopf erfolgt in der Firmenzentrale in Bad Dürkheim.

Anzeige

Mit 4,2 von 5 Sternen bei fast 40.000 Bewertungen ist das Slim Wallet bei Amazon-Kunden sehr beliebt. Gelobt wird die Schlankheit und auch das schöne Design mit Lederabdeckung. Manche empfinden den Preis jedoch als zu teuer – zumindest das Problem ist mit dem aktuellen Angebot aber aus der Welt.

Alternative

Alternativ bietet sich auch das Slim Wallet von Van Heesen an. Das ist zwar etwas teurer und größer, hat dafür aber auch einen integrierten RFID-Schutz an Bord.

Slim Wallet mit RFID-Schutz Hersteller: Von Heesen. Aus Leder, bis zu 12 Karten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2025 12:39 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.