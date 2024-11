Amazon verkauft Funkgeräte (Walkie-Talkie) mit erstaunlichem Rabatt

Beim Wandern oder beim Camping, für die Kinder zum Spaß oder als nützliches Notfall-Gadget im Auto: Das gute alte Funkgerät ist dem Smartphone überlegen, denn es braucht kein Mobilfunknetz. Aktuell sind die Preise im Keller.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Funkgeräte bei Amazon im Angebot

Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Funkgeräte ist bei Amazon aktuell das 2er-Set Walkie-Talkie für Kinder von Kearui für 18,23 Euro (statt 29,99 Euro UVP, bei Amazon ansehen). Es wurde „3000+ Mal im letzten Monat gekauft“ und ist mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen gut bewertet.

Anzeige

Kearui Walkie Talkies für Kinder Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2024 17:58 Uhr

In den Funkgeräten sind kleine LED-Lampen integriert (Notfall-Taschenlampe). Betrieb mit 4 Batterien (Typ: AAA), diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Unser Tipp: Als Akku-Set dazubestellen (bei Amazon ansehen).

Anzeige

Funkgeräte mit Rabatt: Große Auswahl an Modellen

Funkgeräte sind nützlich und manchmal sogar der Retter in Notsituationen. Sie funktionieren völlig unabhängig von Mobilfunknetzen und somit auch an entlegenen Orten, an denen Smartphones keine Hilfe sind. Im Folgenden einige Modelle, die reduziert sind und sich an Erwachsene richten (Wandern, Sport, Outdoor, Reisen und mehr).

Anzeige

Das Set mit 3 Geräten (bei Amazon ansehen) in unterschiedlichen Farben bietet den Vorteil, dass die Funkgeräte per USB-C-Kabel aufgeladen werden können.

NXGKET Walkie Talkie (3er-Set) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2024 18:15 Uhr

Besonders robust (stoßfest, staubdicht und wassergeschützt) ist das 2er-Set von Retevis (bei Amazon ansehen). Ideal für härtere Outdoor-Einsätze, gehört auch in jede anständige Notfallausrüstung für Krisensituationen („Blackout“).

Retevis RB648 Walkie Talkie (2er-Set) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2024 18:27 Uhr

Für den stationären Gebrauch zu Hause oder auch installiert im Fahrzeug eignet sich das Retevis MB62 CB-Funkgerät (bei Amazon ansehen). 80 Kanäle, mit KFZ-Anschluss. Im Set ist eine Antenne enthalten.

Retevis MB62 CB Funkgerät mit Antenne Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2024 18:35 Uhr

CB-Funk ist ein vielseitiges Hobby. Was es zu beachten gilt und welches Codes bei der Kommunikation verwendet werden, könnt ihr beim DFC - Deutscher Funk Club nachlesen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.