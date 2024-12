Balkonkraftwerk-Speicher: Anker erfüllt Erstkäufern einen großen Wunsch

Anker war einer der ersten Anbieter, der mit der Solix Solarbank einen Akku-Speicher für Balkonkraftwerke vorgestellt hat. Die erste Generation hatte einige Schwächen, die Anker mit der zweiten Generation behoben hat. Wollt ihr umsteigen, aber habt noch die erste Generation, dann gibt es jetzt gute Nachrichten für euch. Ihr müsst den alten Speicher nämlich nicht wegschmeißen, wenn ihr euch für die neue Generation entscheidet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anker Solix Solarbank 2 mit erster Generation kompatibel

20. Dezember 2024: Besitzerinnen und Besitzer der ersten Anker Solix Solarbank E1600 können ihr Gerät ab sofort als zusätzlichen Speicher für die neue Solarbank-2-Generation nutzen. Das lang erwartete Update ermöglicht die Kombination beider Systeme. Damit hält Anker Wort und liefert das Update noch 2024 aus. Bei Anker erfahrt ihr, wie ihr vorgehen müsst (bei Anker anschauen). So würde der Anschluss an der Solarbank 2 Pro aussehen. (© Anker) Theoretisch könntet ihr dadurch sogar ein Solarmodul mehr anschließen, weil die erste Generation zwei Anschlüsse bietet, während an der zweiten Generation nur ein Anschluss belegt wird.

Anzeige

Originalter Artikel vom 2. Juni 2024:

Die Anker Solix Solarbank hat im Test grundsätzlich überzeugt. Es gab aber auch einige Schwächen, die das Unternehmen bis heute nicht behoben hat. Das wird Anker auch regelmäßig vorgeworfen, wenn beispielsweise bei Facebook etwas zur neuen Solix Solarbank 2 gepostet wird, die ihr jetzt kaufen könnt (bei Anker anschauen). Vermutlich auch deswegen soll die erste Generation nun doch mit der zweiten Generation kompatibel werden, dabei wurde das bei der Vorstellung eigentlich ausgeschlossen. Nun soll es im 4. Quartal 2024 ein Update geben, mit dem ihr die erste Solix Solarbank als Zusatzakku für die Solix Solarbank 2 nutzen könnt (Quelle: Caschy).

Anzeige

Wie genau das am Ende umgesetzt wird, ist nicht bekannt. Immerhin ist die Solix Solarbank 2 stapelbar und hat einen speziellen Anschluss zur Erweiterung der Speicherkapazität des Akkus. Vermutlich wird es ein spezielles Kabel oder etwas Ähnliches geben. Anker hat in jedem Fall noch genug Zeit, um sich eine Lösung auszudenken.

Anker Solix Solarbank 2 Pro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.12.2024 10:00 Uhr

Taugt die Anker Solix Solarbank 2 etwas?

Das wäre zumindest ein kleines Trostpflaster für alle, die mit der ersten Generation nicht zufrieden sind und Anker nun doch noch eine zweite Chance geben wollen. Die zweite Generation macht wohl alles besser, wie ich schon in ersten Erfahrungsberichten und Videos gesehen habe. Zumindest die Einschränkungen, die ich auch bei der ersten Generation im Test kritisiert habe, wurden wohl alle beseitigt. Zudem erlaubt das Smart Meter fast eine Nulleinspeisung. Es dürfte sich also lohnen, noch einmal Geld in die Hand zu nehmen, wenn ihr ein großes Balkonkraftwerk habt und keine Energie verschwenden wollt. Mehr dazu im Test, wenn mein Testgerät der Solix Solarbank 2 irgendwann ankommt.