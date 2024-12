Klare Regeln für Balkonkraftwerke: Wichtige Entscheidung auf 2025 verschoben

Balkonkraftwerke erfreuen sich in Deutschland extrem hoher Beliebtheit. Viele von euch glauben, dass die Regeln dafür eigentlich bekannt und klar sind. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall, denn der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) hat sich noch nicht festgelegt. 2024 wird das auch nicht mehr passieren.

Balkonkraftwerke: VDE hat sich noch nicht festgelegt

Die lang erwartete VDE-Norm für Balkonkraftwerke verzögert sich deutlich. Statt wie geplant noch 2024 wird die neue Regelung zur vereinfachten Installation wohl erst Mitte 2025 in Kraft treten. Ihr müsst euch weiter gedulden, bis ihr eure Anlage legal per Schukostecker anschließen könnt. Gehalten wird sich daran jedoch vermutlich von niemandem, denn die meisten schließen ihre Mini-Solaranlagen genau so seit Jahren an.

Der Boom bei Balkonkraftwerken hält dabei unvermindert an. Seit Jahresbeginn wurden fast 420.000 neue Anlagen installiert. Doch ausgerechnet die wichtige neue VDE-Norm, die den Anschluss per gewöhnlichem Schukostecker ermöglichen soll, lässt auf sich warten. Nach einer öffentlichen Einspruchsberatung am 11. Dezember 2024 steht fest, dass die ursprünglich für 2024 geplante Einführung sich voraussichtlich ins zweite Quartal 2025 verschiebt (Quelle: Golem).

Trotz der Verzögerung bei der VDE-Steckernorm gab es für Balkonkraftwerk-Betreiber in diesem Jahr auch positive Entwicklungen. Seit dem 16. Oktober 2024 gelten die Anlagen als privilegierte Maßnahmen, was die Installation deutlich vereinfacht. Zudem ist die erhöhte maximale Einspeiseleistung von 800 Watt bereits seit mehreren Monaten zulässig – offiziell allerdings noch nicht über einen Schukostecker. Mit dem Solarpaket I wurden zudem bürokratische Hürden abgebaut.

Welche Folgen hätte die VDE-Steckernorm?

Es geht dabei in erster Linie um die offizielle Zulassung von Balkonkraftwerken mit Schukosteckern. Aktuell ist das eine Grauzone und wird einfach geduldet. Mit der VDE-Steckernorm wäre der Betrieb an einer Steckdose legal. Gleichzeitig droht aber eine Beschränkung der Solarmodulleistung auf 20 Prozent über der Einspeiseleistung von maximal 800 Watt – also 960 Watt. Die angeschlossenen Solarmodule dürften also nicht mehr leisten. XXL-Balkonkraftwerke wären damit Geschichte. Ob es dazu kommt, werden wir berichten, wenn die Regeln stehen.

Das gibt es Neues in der Welt der Balkonkraftwerke:

