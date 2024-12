Balkonkraftwerk jetzt kaufen oder weiter warten?

Balkonkraftwerke haben in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Durch immer wieder gelockerte Bestimmungen und gesunkene Preise ist der Kaufanreiz aktuell besonders hoch. Solltet ihr aber jetzt zuschlagen oder noch warten?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Balkonkraftwerk lohnt sich so sehr wie nie

Um die Frage direkt zu Beginn zu beantworten: Ja, der Kauf lohnt sich jetzt so sehr wie nie. Das hat mehrere Gründe:

Anschaffungskosten: Die Preise für Balkonkraftwerke sind besonders in den letzten Monaten auf ein neues Tief gefallen. Wer mehr als 300 Euro für sein Set mit zwei Solarmodulen ausgibt, hat zu viel gezahlt. Dazu kommt noch das Befestigungsmaterial, das ihr für eure Situation benötigt. Mit etwa 450 Euro seid ihr am Ende dabei – vermutlich sogar weniger.

Die Preise für Balkonkraftwerke sind besonders in den letzten Monaten auf ein neues Tief gefallen. Wer mehr als 300 Euro für sein Set mit zwei Solarmodulen ausgibt, hat zu viel gezahlt. Dazu kommt noch das Befestigungsmaterial, das ihr für eure Situation benötigt. Mit etwa 450 Euro seid ihr am Ende dabei – vermutlich sogar weniger. Strompreise: Die Preise für Strom sind zwar in den letzten Monaten gefallen, doch sie stabilisieren sich wieder und steigen teilweise sogar. Strom ist in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern teuer. Je mehr ihr durch euer Balkonkraftwerk spart, desto schneller amortisiert sich das ganze System wieder.

Die Preise für Strom sind zwar in den letzten Monaten gefallen, doch sie stabilisieren sich wieder und steigen teilweise sogar. Strom ist in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern teuer. Je mehr ihr durch euer Balkonkraftwerk spart, desto schneller amortisiert sich das ganze System wieder. Bürokratie: Die Bundesregierung hat die Regeln für Balkonkraftwerke in den letzten Monaten stark vereinfacht. Ihr müsst nur noch eine verkürzte Anmeldung beim Marktstammdatenregister durchführen. Der Rest entfällt und die Netzbetreiber müssen sich selbst darum kümmern. Habt ihr also einen Stromzähler, der rückwärts dreht, profitiert ihr, bis dieser ausgewechselt wird.

Anzeige

Ihr könnt zwar weiter warten, doch die Preise werden sich nicht mehr so stark nach unten bewegen wie damals, wo ein Set 1.000 Euro gekostet hat. Preislich ist der Markt schon am Boden.

Anzeige

So viel Geld habe ich bisher gespart

Ich habe mein Balkonkraftwerk mittlerweile seit fast vier Jahren im Einsatz. Zunächst mit 600 Watt, jetzt mit 800 Watt. Seitdem verrate ich euch Monat für Monat genau, wie viel Energie ich erzeugt und verschenkt habe. Dadurch wisst ihr genau, was am Ende übrig bleibt und wie schnell sich so ein Balkonkraftwerk amortisiert.

Kauft ihr euch jetzt also ein Balkonkraftwerk für 300 bis 400 Euro, dann habt ihr das Geld in drei bis vier Jahren wieder raus und könnt dann noch 22 oder 23 Jahre Strom damit produzieren. Vermutlich sogar mehr, wenn der Strompreis steigt. Wenn ihr also noch kein Balkonkraftwerk habt, aber den Platz dafür, dann solltet ihr zuschlagen.

Anzeige

Zendure 1.131-Watt-Balkonkraftwerk Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 28.12.2024 18:10 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.