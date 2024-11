Solakon verkauft Balkonkraftwerk mit 890 Watt zum halben Preis

Balkonkraftwerke sind aktuell so günstig zu bekommen wie noch nie. Gerade fallen die Preise noch weiter. Bei Solakon könnt ihr Balkonkraftwerke zu echten Schnäppchenpreisen kaufen. Besonders das Modell mit 890 Watt dürfte für die meisten Interessenten ausreichen und sich schnell bezahlt machen.

Solakon verkauft Balkonkraftwerke günstiger

Die kalte Jahreszeit ist die perfekte Gelegenheit, um sich ein Balkonkraftwerk anzuschaffen. Die Preise sind auf einem Rekordtief und ihr könnt richtig starke Sets zu günstigen Preisen bekommen. Das gilt aktuell auch für Modelle von Solakon. Aktuell wird beispielsweise das Balkonkraftwerk onLite mit 890 Watt für nur 184,99 Euro verkauft. Normalerweise kostet das Set 399,99 Euro. Ihr erhaltet automatisch 15 Euro Rabatt durch unseren GIGA-Gutschein. Falls nicht, könnt ihr GIGA-15 im Warenkorb eingeben. Inklusive Versandkosten kommt ihr auf 243,99 Euro (bei Solakon anschauen)

Anzeige

Zu diesem Preis erhaltet ihr ein starkes Set mit zwei bifazialen Solarmodulen, die jeweils maximal 445 Watt erzeugen – ingesamt also 890 Watt. Dazu einen Growatt-Wechselrichter, der mit 800 Watt arbeitet, sowie ein 5 Meter langes Anschlusskabel. Zudem werden zwei MC4-Verlängerungskabel beigelegt, sodass ihr wirklich nichts mehr extra kaufen müsst, außer eine Halterung. Optional gibt es die dort auch für einen kleinen Aufpreis.

Anzeige

Wollt ihr mehr Leistung haben, dann gibt es auch Modelle mit 1.000 Watt und 2.000 Watt im Angebot (bei Solakon anschauen). Optional sogar mit Speicher, sodass ihr keine Energie verschenkt.

Kosten für Balkonkraftwerk schnell wieder drin

Bei Ausgaben von weniger als 250 Euro habt ihr die Kosten für das Balkonkraftwerk in nur zwei bis drei Jahren wieder drin. Ich nutze mein Balkonkraftwerk schon einige Jahre und spare mindestens 100 Euro pro Jahr an Stromkosten. Da so ein Balkonkraftwerk 25 Jahre und mehr durchhält, ist das ein wirklich gutes Geschäft, dass sich über die lange Zeit mehrfach rentiert.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.