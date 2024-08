BMW rückt Tesla auf die Pelle: E-Auto-Krone in Reichweite

BMW holt bei E-Auto-Verkäufen in Europa auf: Der einst als unerreichbar geltende Marktführer Tesla hat nur noch einen hauchdünnen Vorsprung – wenn überhaupt. BMW profitiert vor allem von der starken Nachfrage nach den Modellen iX1 und i4, während Tesla einen Rückschlag hinnehmen muss.

E-Autos: BMW holt Tesla in Europa (fast) ein

BMW hat Tesla beim Absatz von Elektroautos in Europa so gut wie eingeholt. Während die Verkäufe von Tesla im Jahresvergleich um 16 Prozent zurückgingen, stiegen die von BMW um beeindruckende 34 Prozent, angetrieben durch die wachsende Beliebtheit des iX1 und i4.



Tesla verkaufte 15.216 Elektroautos in Europa, bei BMW waren es 14.687. Damit trennten die beiden Hersteller am Ende des Monats nur noch 629 Verkäufe, wie Daten von Dataforce zeigen (Quelle: Automotive News Europe). Besonders erfolgreich für BMW war der kompakte Elektro-SUV iX1, das meistverkaufte E-Auto der Marke in Europa. Auch die Mittelklasselimousine i4 trug zum guten Ergebnis bei.

Volkswagen, im Juli 2023 noch auf Platz zwei, fiel mit 12.177 verkauften E-Autos auf den dritten Rang zurück. Das entspricht einem Minus von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch Hyundai und Kia mussten Rückgänge im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen. Insgesamt ging der Absatz von Elektroautos in Europa im Juli um 6,7 Prozent zurück.

BMW hinter oder vor Tesla?

Während Dataforce BMW knapp hinter Tesla sieht, kommen die Marktforscher von Jato Dynamics zu einem anderen Ergebnis. Sie sehen BMW im Juli mit 14.869 verkauften Elektroautos in Europa sogar leicht vor Tesla. Tesla hingegen habe auf dem Kontinent 14.561 Fahrzeuge verkauft (Quelle: Bloomberg).



Ob nun Dataforce oder Jato Dynamics richtig liegen: Die Zahlen zeigen, dass BMW kräftig aufgeholt hat und sich vor Tesla nicht verstecken muss.



