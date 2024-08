Kia zieht beliebtem E-Auto den Stecker – der Grund leuchtet ein

Jetzt ist endgültig Schluss: Der Kia e-Soul verschwindet vom deutschen Markt. Die südkoreanische Marke hat das Modell offiziell eingestellt – und bietet als Ersatz den technisch überlegenen EV3 an. Nach zehn Jahren war die Zeit für den e-Soul einfach abgelaufen.

Kia nimmt beliebten e-Soul aus dem Programm

Im Jahr 2014 sorgte Kia mit seinem Elektroauto Soul EV für Aufsehen. Später wurde das Fahrzeug in e-Soul umbenannt, doch auch das konnte das Aus letztlich nicht verhindern. Nach offiziellen Angaben des südkoreanischen Herstellers ist der e-Soul nicht mehr erhältlich. Das kompakte Elektro-SUV wurde sang- und klanglos aus dem Programm genommen (Quelle: InsideEVs). Auf der Webseite von Kia taucht der e-Soul bereits nicht mehr auf.



Dass Kia nicht mehr an dem E-Auto festhält, ist verständlich. Der neuere EV3 kann mit modernerer Technik und einem attraktiveren Preis punkten – da kann der e-Soul einfach nicht mehr mithalten. In den vergangenen Jahren hat Kia beim e-Soul zudem kräftig an der Preisschraube gedreht. Zuletzt kostete die einzige verfügbare Version mit 150 kW Leistung und 64 kWh Batterie stolze 46.950 Euro.

Auch an der Ladesäule brach der e-Soul keine Rekorde: Mit einer Ladezeit von 54 Minuten für einen Ladehub von 10 auf 80 Prozent war er deutlich langsamer als moderne Stromer. Die maximale Reichweite von 452 Kilometern nach WLTP ist zwar ordentlich, wird aber vom Nachfolger EV3 locker übertroffen.

Statt e-Soul: Kia EV3 übernimmt das Ruder

Der neue Kia EV3 tritt also in die Fußstapfen des e-Soul. Mit einem Einstiegspreis von 35.990 Euro unterbietet er seinen Vorgänger deutlich. Auch technisch spielt der EV3 in einer anderen Liga: Er lädt in nur 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Die Reichweite liegt je nach Batteriegröße zwischen 436 und 563 Kilometern.



Neben dem EV3 bietet der Hersteller mit dem Niro EV ein kompaktes Elektro-SUV an. Für Kunden mit größerem Geldbeutel gibt es den EV6 und das Flaggschiff EV9. Darüber hinaus hat Kia mit dem EV4 und EV5 weitere Stromer in der Pipeline.

