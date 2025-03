Bosch gelingt Revolution: Gasheizung verwandelt sich mit der Zeit in Wärmepumpe

Gas-, Hybrid- oder doch Wärmepumpenheizung? Ganz so einfach fällt die Entscheidung aktuell nicht, denn statt von politischer Seite für Klarheit zu sorgen, sind viele Verbraucherinnen und Verbraucher verunsicherter denn je. Genau da kommt die Bosch Compress Hybrid 5800i G ins Spiel. Die neue Heizung deckt alle drei Möglichkeiten ab und kann so mit den ökologischen Ansprüchen der Zeit mitwachsen.

Bosch Compress Hybrid 5800i G: Drei Heizungen in einem System

Wer aktuell eine neue Heizung benötigt, hat es nicht leicht. Setzt man noch einmal auf eine Gasheizung und riskiert, dass die Gaskosten in den nächsten Jahren so in die Höhe schießen, dass das Heizen unbezahlbar wird? Oder entscheidet man sich für eine Hybrid-Heizung, die den aktuellen ökologischen Anforderungen im Mindestmaß entspricht, man aber trotzdem für Jahre an ein Gasnetz gebunden ist? Oder wechselt man zur Wärmepumpe, muss dann aber große Sanierungen am Haus vornehmen? Genau für diese unentschlossenen Menschen hat Bosch mit der Compress Hybrid 5800i G die Lösung:

Bosch Compress Hybrid 5800i G vorgestellt

Geht eure aktuell Gastheme kaputt, dann könnt ihr das neue Bosch-Modell dank Plug-and-Play-Installation laut dem Hersteller innerhalb eines Tages austauschen und direkt weiter benutzen. Wollt ihr die Heizung mit der Zeit optimieren, könnt ihr sie ganz einfach durch eine Außeneinheit zu einem Hybridsystem umwandeln. Im dritten Schritt lässt sich der Gasbrenner komplett entfernen und gegen eine E-Heater-Einheit austauschen. Dadurch wird die Bosch Compress Hybrid 5800i G zu einer vollwertigen Wärmepumpe und ihr müsst an eurer bisherigen Installation nichts ändern (Quelle: Bosch).

Bosch-System ist extrem flexibel

Die Bosch Compress Hybrid 5800i G arbeitet dabei nicht nur mit Gas, als Hybridheizung oder Wärmepumpe, sondern optional auch mit Wasserstoff. Es handelt sich um ein sehr modulares System, das mit der Zeit und den Anforderungen an eine Heizung wachsen kann. Ihr müsst am Ende nur den Umbau bezahlen, statt auf eine komplett neue Heizung umsteigen zu müssen.

Wenn euch die Bosch Compress Hybrid 5800i G interessiert, solltet ihr mit einem Heizungsbauer über die Möglichkeiten sprechen, die für eure Wohnung oder euer Haus optimal wäre und für euch finanziell stemmbar ist.