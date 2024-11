DB macht Bahnfahren günstiger – aber nicht für alle

Für manche Bahnreisende wird es günstiger: Ab dem 1. Januar 2025 führt die DB einen neuen Sparpreistarif ein, der zum Beispiel Fahrten von Berlin nach Frankfurt ab 27,99 Euro verspricht.

DB: Neuer Sparpreis für Geschäftsreisende

Die Deutsche Bahn führt ab Januar 2025 den Sparpreis Business ein. Damit soll das Bahnfahren für Geschäftsleute günstiger und attraktiver werden. Fahrkarten von Berlin nach Frankfurt gibt es dann schon ab 27,99 Euro.

Der neue Tarif gilt zunächst bis Ende 2025. Wird das Angebot gut angenommen, ist eine Verlängerung möglich. Der Preis von 27,99 Euro ist allerdings nicht garantiert – wie bei anderen Sparpreisen hängt er von der Frühbucherquote ab. Allerdings planen Geschäftsreisende in der Regel langfristig, so dass sie vom neuen Sparpreis in der Regel profitieren dürften.

Mit dem neuen Tarif will die Bahn nach eigenen Angaben auf die Wünsche von Unternehmen reagieren, die flexibel buchen und stornieren wollen. Bisher konnten Sparpreise nur in Form von Gutscheinen erstattet werden – für Geschäftskunden mit Firmenkreditkarten oder Buchungsportalen ein Problem. Der neue Sparpreis Business ermöglicht stattdessen eine Rückerstattung direkt auf das Firmenkonto.

Im Gegensatz zum Super Sparpreis, der keine Stornierungen zulässt, bietet der Sparpreis Business mehr Flexibilität: Gegen eine Gebühr von zehn Euro können Tickets storniert werden. Geschäftsreisende erhalten mit dem neuen Tarif mehr Optionen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind (Quelle: BR).

DB: Geschäftsreisen bleiben Nischenprodukt

Bislang ist die Bahn im Geschäftsreiseverkehr eher ein Nischenverkehrsmittel. 69 Prozent der Geschäftsreisen in Deutschland werden immer noch mit dem Auto zurückgelegt. Auf das Flugzeug entfallen 6 Prozent, die Bahn liegt mit 23 Prozent an zweiter Stelle. Doch die Bahn sieht sich im Aufwind: Mit 29 Millionen Geschäftsreisen im Jahr 2023 hat sich die Nachfrage nach dem pandemiebedingten Einbruch fast verdoppelt.

Auch der Sparpreis Business wird sich im DB Navigator kaufen lassen:

DB Navigator: Die App der Deutschen Bahn

