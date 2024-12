Deutsche Bahn sagt Bargeld den Kampf an – schon 2025 geht’s los

Kartenzahlung? Ja bitte! Aber dann muss die DB auch liefern

Sobald in den Bordbistros der DB nur noch per Karte, Smartphone oder Smartwatch gezahlt werden kann – was grundsätzlich keine schlechte Idee ist –, muss die Bahn mit etwas glänzen, wofür sie leider absolut nicht bekannt ist: Zuverlässigkeit – und das ohne Pardon!

Meine letzte Fahrt mit einem ICE, bei dem im Bordbistro leider genau die Kartenzahlung defekt war, ist inzwischen einige Monate her – und hat sich mir trotzdem eingebrannt. Geschätzte 20 Leute standen Schlange bis in den nächsten Waggon, um sich einen Kaffee zu holen. Mehr als die Hälfte hat nichts bekommen, weil sie sich auf die Möglichkeit zur Kartenzahlung verlassen hatten.

Peinlich ist allein schon, dass man in diesem Fall nicht mal dazu kam, die Wartenden von sich aus zu informieren. Aber das Beispiel hat mir vor allem die Vorzüge von Bargeld ins Gedächtnis gerufen: Es ist (fast) ausfallsicher. Bei dem Zustand, in dem sich die Bahn aktuell – und wohl noch für mehrere Jahre – befindet, will ich mich lieber nicht darauf verlassen müssen, dass sowas nicht wieder vorkommt.

Mein Lichtblick damals: Ich hatte noch ein paar Euro im Portemonnaie und konnte mir meinen Kaffee schneller besorgen, weil viele andere in der Schlange sich wieder verdrückt haben, als die Nachricht die Runde machte. Aber diesen „Erfolg“ kann sich die DB schwerlich auf die Fahnen schreiben.