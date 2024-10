DHL: Steigende Preise für eure Pakete sind nur eine Frage der Zeit

DHL hebt die Preise für Pakete an. Zunächst ist dieser Schritt zwar nur auf Geschäftskunden beschränkt. Doch DHL lässt auch bereits durchblicken, dass es dabei nicht bleiben wird.

DHL hält die Hand auf: Geschäftskunden müssen mehr zahlen

DHL ändert die Preise für den Paketversand durch Geschäftskunden – und ändert heißt in diesem Fall: die Preise steigen. Das kündigt das Logistikunternehmen jetzt an. Gleichzeitig stellt man klar: Die Preiserhöhungen gelten nur für Geschäftskunden, weder DHL Express wird teurer, noch Pakete für Privatkunden – zumindest noch nicht.

Wie viel teurer die verschiedenen Versandoptionen werden, verrät DHL dabei nicht. „Geschäftskunden werden individuell über die für sie gültigen neuen Preise informiert“, heißt es in einer Mitteilung. Die Preisanpassungen sollen in Wellen umgesetzt werden, erklärt DHL weiter. Begonnen wurde damit bereits am 1. Oktober.

Gründe für die höheren Preise nennt man ebenfalls: Seit April 2024 seien die Personalkosten deutlich gestiegen. Außerdem werden laufende Investitionen genannt, unter anderem in die Elektrifizierung der Lieferflotte, sowie in den Ausbau des Logistiknetzes.

CO2-Preis macht DHL-Pakete teurer

Zum 1. Januar 2025 kommt außerdem die Erhöhung des CO2-Preises zum Tragen. DHL werde daher im kommenden Jahr die Maut- und CO2-Zuschläge für Geschäftskunden ebenfalls anpassen und betroffene Kunden darüber informieren, heißt es weiter.

Was bei all den vorgebrachten Gründen klar wird: Keiner bezieht sich explizit auf steigende Kosten bei DHL, die nur Geschäftskunden zugerechnet werden könnten. Das macht deutlich: Auch Privatkunden werden über kurz oder lang nicht von steigenden Preisen verschont bleiben.

DHL stellt dazu klar: „Die neuen Paketpreise für Privatkund:innen werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.“ Explizit ist hier zwar nicht zwangsweise von Preiserhöhungen die Rede, sondern lediglich von neuen Preisen. Es dürfte aber klar sein, dass nicht mit günstigeren Paketen zu rechnen ist. Viel mehr wird DHL wahrscheinlich schon bald Preiserhöhungen für Privatkunden ankündigen, die dann ebenfalls im neuen Jahr in Kraft treten.

