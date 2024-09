Verrückte Amazon-Lieferung: Deutsche Stadt macht den Anfang

Ein ungewöhnliches Experiment hat begonnen: Amazon-Pakete werden künftig auch mit der Straßenbahn transportiert. Das Projekt LastMileTram soll den Verkehr entlasten und die Umwelt schonen. Der Testlauf dauert zunächst einen Monat – und könnte in Zukunft deutschlandweit eingeführt werden.

Amazon: Tram statt Lieferwagen in Frankfurt

In Frankfurt am Main läuft ein Forschungsprojekt zur Paketzustellung von Amazon. Mit der LastMileTram, einer speziellen Güterstraßenbahn, wird einen Monat lang eine neue und nachhaltige Zustellmethode per Straßenbahn getestet. Ziel des Pilotprojekts ist es, die Effizienz und Umweltfreundlichkeit der Paketzustellung zu steigern.



Die Idee, Straßenbahnen für den Transport von Paketen einzusetzen, klingt zunächst verrückt. Doch das Konzept wurde bereits 2018 von Forschern der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS) entwickelt. Jetzt geht es in die heiße Phase: Eine spezielle Güterbahn der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) wird Pakete vom Stadtrand in die Innenstadt transportieren.

Anzeige

Der Ablauf ist genau geplant: Vom Amazon-Verteilzentrum in Raunheim bringen Elektro-Transporter die Pakete zur Straßenbahnhaltestelle Stadion. Von dort geht es mit der Tram weiter zur Haltestelle Zoo und zum Betriebshof Gutleut. An diesen Knotenpunkten warten bereits E-Lastenräder, um die Pakete auf der letzten Meile direkt zum Kunden zu bringen.



Das Projekt soll die Straßen entlasten und die Luftqualität in der Stadt verbessern. Durch den Einsatz der Straßenbahn und der E-Lastenräder sollen die CO₂-Emissionen und der Lärm im Stadtgebiet deutlich reduziert werden (Quelle: Frankfurt UAS)

Amazon-Lieferung per Tram deutschlandweit?

Projektleiter Prof. Dr. Kai-Oliver Schocke von der Frankfurt UAS zeigt sich zum Start optimistisch. Simulationen hätten gezeigt, dass das dreistufige System sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile gegenüber der herkömmlichen Belieferung haben könnte. Er hofft, dass das Konzept nicht nur in Frankfurt, sondern auch in anderen Großstädten Anwendung findet.



Im Video: So machen sich die Paketdienste im Vergleich.

Anzeige

Paketdienste im Vergleich - DHL, DPD, Hermes und UPS Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.