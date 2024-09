E-Auto für unter 30.000 Euro: VW senkt Preis für ID.3 deutlich

VW steht unter Druck. Der einstige Branchenprimus, der unantastbar schien, wackelt. Das Geschäft mit E-Autos läuft nicht richtig, doch auch Verbrenner machen Probleme. Ein Grund dafür ist, dass VW kein günstiges E-Auto anbietet. Das ändert sich bald, denn der ID.3 Pure sinkt unter die magische Grenze von 30.000 Euro.

VW ID.3 wird deutlich günstiger

Nach dem Ende der E-Auto-Förderung durch den Staat hat VW die Rabatte für die eigenen Fahrzeuge aufgefangen und bietet diese seit einiger Zeit günstiger an. Gebracht hat das nichts. VW steckt in der Krise. Während die Konkurrenz bessere und oft günstigere E-Autos verkauft, hat sich Volkswagen, entgegen dem Namen, im oberen Preissegment bewegt. Die Quittung dafür gibt es aktuell. Es läuft so schlecht, dass Werksschließungen drohen und bis zu 30.000 Jobs auf der Kippe stehen. Jetzt reagiert VW mit einer unerwarteten Preissenkung für den ID.3.

Der ID.3 Pure kostet aktuell noch 36.900 Euro bei VW. Davon zieht das Unternehmen einen E-Mobilitätsbonus von 3.570 Euro ab, sodass ihr mindestens 33.330 Euro zahlen müsst. Ab dem 1. Oktober 2024 sinkt der Preis. Dann müsst ihr abzüglich der E-Mobilitätsbonus, die beibehalten wird, nur noch 29.760 Euro zahlen (Quelle: braunschweiger-zeitung).

Zum Preis von unter 30.000 Euro bekommt ihr das Einsteigermodell mit 52-kWh-Batterie und einer kombinierten WLTP-Reichweite von 357 bis 388 km. In der Stadt sollen es bis zu 500 km möglich sein. Laut dem VW-Konzern wurde intern an den Kosten gearbeitet, sodass der Preis gesenkt werden kann.

Lohnt sich der ID.3 Pure?

Das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden, ob man mit dem relativ kleinen Akku und der kargen Ausstattung zufrieden ist. Unklar ist zudem, ob die Ausstattung nicht vielleicht weiter reduziert wurde. Mit einigen Extras kommt ihr sicher wieder schnell über 30.000 Euro.

Kleiner Tipp: Schaut euch gebrauchte ID.3-Modelle an. Die Preise für kaum gefahrene E-Autos von VW sind im Keller. So könnt ihr für den gleichen Preis oder viel weniger ein deutlich besser ausgestattetes Modell erhalten.

