Erstmals im iPad Air 2025: Apple arbeitet an einem erfreulichen Kompromiss

Apple besteht nach wie vor auf einer Zweiklassengesellschaft. Nur bei den Pro-Modellen von iPhone, iPad und MacBook verbaut der Hersteller Bildschirme mit schneller ProMotion-Technologie. Für das kommende iPad Air der siebten Generation und auch für weitere Geräte bahnt sich jedoch ein erfreulicher Kompromiss an.

iPad Air, iMac und Studio Display in Zukunft mit 90-Hz-Displays

Wer ein Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz benötigt, kommt bei Apple nicht um den Kauf eines teuren Pro-Modells herum. Aktuell wären dies das iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, das iPad Pro und das MacBook Pro. Alle anderen Bildschirmgeräte sind derzeit mit Displays mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz ausgestattet. Dies gilt demzufolge auch für das aktuelle iPad Air, den 24-Zoll-iMac und das Studio Display.

Doch einem neuen und heißen Gerücht zufolge sollen alle drei genannten Apple-Geräte künftig ein schnelleres Display bekommen (Quelle: 9to5Mac). Allerdings wird dieses nicht mit einer Frequenz von bis zu 120 Hz arbeiten, sondern maximal 90 Hz unterstützen. Das neue Liquid-Motion-Panel ist damit zwar nicht so schnell wie ein echtes ProMotion-Display, aber immer noch flüssiger als mit den bisherigen 60 Hz.

Erstmals zum Einsatz kommen soll die neue 90-Hz-Technologie beim künftigen iPad Air 7. Nach dem aktuellen Stand der Gerüchte wird mit diesem bereits im Frühjahr 2025 gerechnet. Doch die neue Bildschirmtechnologie verbleibt nicht exklusiv beim iPad. Dem Bericht zufolge plant Apple, auch iMac und Studio Display damit auszustatten.

Der iMac wurde erst kürzlich aktualisiert. Mit einem Nachfolger kann daher wohl frühestens in einem Jahr gerechnet werden – vor Ende 2025 sollte man sich keine Hoffnung machen. Ein Vorstellungstermin für ein neues Studio Display ist hingegen nicht direkt in Sicht. Eingeführt wurde es bereits im März 2022. Es wäre in jedem Fall erstaunlich, sollte das „günstige“ Apple-Display noch vor dem Pro Display XDR einen schnelleren Bildschirm erhalten. Das 32-Zoll-Display ist seit nunmehr fünf Jahren unverändert bei Apple im Angebot und besitzt noch immer eine Frequenz von maximal 60 Hz.

iPhone 17 ohne Kompromisse

Und was ist mit dem iPhone? Hier wird sich Apple nicht auf einen Kompromiss einlassen, denn nach dem aktuellen Stand der Dinge werden das reguläre iPhone 17 und das iPhone 17 Air im kommenden Jahr endlich mit einem richtigen 120-Hz-Display ausgestattet. Die neue 90-Hz-Technologie wird demnach nicht benötigt.

Displays mit 120 Hz gibt es derzeit nicht im iPad Air, sondern nur im iPad Pro:

