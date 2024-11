Für 17,99 Euro: Aldi bewahrt euch vor einem teuren Schaden

Wenn ihr euch gegen einen möglichen Wasserschaden schützen und gewarnt werden wollt, wenn es doch passiert, dann solltet ihr am 11. November bei Aldi reinschauen. Der Discounter verkauft ab diesem Tag einen WLAN-Wassermelder zum günstigen Preis.

Aldi verkauft WLAN-Wassermelder

Ein Wasserschaden kann richtig teuer werden. Besonders wenn er längere Zeit unentdeckt bleibt und so die Schäden richtig groß werden. Egal ob beim Auslaufen einer Waschmaschine, Spülmaschine oder einer Undichtigkeit eines Rohrs. Wer den Wasserschaden nicht rechtzeitig entdeckt, hat ein Problem – vielleicht sogar mit den Nachbarn darunter. Damit euch das nicht passiert, solltet ihr euch WLAN-Wassermelder holen. Aldi Nord verkauft diese ab dem 11. November 2024 für 17,99 Euro für zwei Stück. Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Für 17,99 Euro bekommt ihr bei Aldi Nord zwei WLAN-Wassermelder. (© Ambiano/Aldi-Prospekt)

Der kleine Wassermelder wird an den Stellen platziert, wo Wasser auslaufen könnte. Also beispielsweise in der Nähe der Waschmaschine, der Spülmaschine, unter einem Wasch- oder Spülbecken sowie im Keller. Erkennt der Sensor Wasser, wird sowohl per Alarmton darauf aufmerksam gemacht als auch über die App.

Der Wassermelder von Ambiano ist nämlich mit dem WLAN verbunden und alarmiert euch über die Smart-Life-App auf eurem Android-Handy oder iPhone. Beide Betriebssysteme werden unterstützt. Betrieben werden die Wassermelder mit zwei AA-Batterien. Für 17,99 Euro erhaltet ihr zwei Stück, sodass einer knapp 9 Euro kostet.

Alternativen gibt es beispielsweise von Ikea. Der Wasserlecksensor wird dort über einen Hub ins Smart Home gebracht und alarmiert euch ebenfalls. Der Preis liegt aber bei 10 Euro pro Stück (bei Ikea anschauen) und ihr braucht den Hub für Smartphone-Benachrichtigungen. Mehr dazu erfahrt ihr im nachfolgenden Artikel:

Modelle ohne smarte Funktion kosten bei Amazon etwas weniger:

Geevon-Wassermelder (2 Stück) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2024 14:52 Uhr

Lohnt sich so ein Wassermelder?

Es kommt immer darauf an, wie man das sieht. Im besten Fall kauft ihr euch solche Wassermelder und sie schlagen nie an. So habt ihr zwar Geld ausgegeben aber keinen echten Schaden erlitten. Kommt es doch zu einem Wasserschaden, werdet ihr wenigstens schnell gewarnt und könnt reagieren. Der Schaden hält sich in Grenzen.

Habt ihr keinen Wassermelder, es passiert etwas und ihr merkt es nicht sofort, dann kann es sehr schnell sehr teuer werden. Es ist wie mit Feuermeldern. Sie dienen einfach der Sicherheit. Ich würde also sagen, dass sich Wassermelder lohnen.